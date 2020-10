Vivencias de un ciego al conocer Cataratas, eje de un documental

jueves 22 de octubre de 2020 | 3:10hs.

“¿Qué hago en este mundo tan visual?”, se pregunta Zezé Fassmor (32) y nos traslada esa incógnita. ¿Por qué nuestro universo pareciera moverse alrededor de la imagen? Caras, fotos, estereotipos y formas, colores... todo asequible a la vista. Incluso para meditar y relajarse se sugiere cerrar los ojos, correr la cortina a la sobreestimulación que agobia y distrae.

Zezé es ciego desde los 25 y en el filme ¿Qué hago en este mundo tan visual? que dirige y edita, entre otras cosas, Manuel Embalse, muestra las sensaciones que tiene al conocer las Cataratas del Iguazú.

Sentir la naturaleza y conectarnos con todos los elementos más allá de la vista es la premisa que tuvo al apabullante sonido humano como una de las sorpresas de su creador.

El documental sigue los pasos cotidianos de Zezé, su interacción en las redes sociales, las preguntas filosóficas a Siri y hasta su relación con el sol y la lluvia.

“Creo que alguna vez vi imágenes, pero claro, nunca viajé y no sé como podría imaginármelo ahora que no veo. Sí vi una especie de documental, pero esa situación de la caída del agua, de la bruma, del espesor blanco al final es algo que me hubiera gustado presenciar de verdad, visualmente, frente a frente”, comienza relatando el protagonista sobre su anhelo de Cataratas.

El proyecto del documental que unió a Fassmour y Embalse también en una amistad, permitió que tanto ellos dos como gran parte del equipo técnico se estrenaran en las pasarelas de Iguazú.

La idea nació a partir de un sueño del director.

“Empezó con un sueño, donde yo era ciego, pero no me sentía mal por no ver. Veía cosas, imágenes distorsionadas como abajo del agua, colores. Con amigues, como que estábamos todos en la situación de no ver pero veíamos cosas”, relató Embalse.

“Cuando me despierto, se me ocurrió contarle a Zezé, que lo conocía de cruzarnos en eventos culturales, preguntarle inquietudes, cual niñe que desconoce”, agregó sobre el primer acercamiento.

El motor fue mostrar la relación de Zezé con las redes. El artista peruano vive en Buenos Aires y constantemente produce contenido a través de escritos, fotos, videos. En las Cataratas por ejemplo se lo ve sacándose la típica selfie frente a la Garganta del diablo y emulando el mito de Perseo y Andrómeda con el guaraní que explica el nacimiento de las majestuosas cascadas. “Hago de todo, menos ver”, dice su biografía de redes.

Así, la película busca emular el camino de Zezé, ver, de alguna manera lo que él ve, escuchar lo que escucha. El sonido de los clicks, el murmullo y las lecturas de los mensajes de Twitter por ejemplo en la voz de la Inteligencia Artificial también logran generar un ruido in crescendo, similar al del bombardeo visual de imágenes que encontramos en redes.

En esta línea, Embalse destacó que más allá de la magnificencia de las Cataratas y la exuberante naturaleza, lo que lo sorprendió fue el bullicio, la presencia de lo humano en lo sonoro, que reinaba en cada paso.

“La verdad era lo que me esperaba un espacio mágico e increíble”, explicó Embalse, que como músico indicó: “Llegás y lo que te impacta es lo sonoro. Lo que me sorprendió -y que después terminó convirtiéndose un poco en el diseño sonoro de la película- es el sonido de los humanes. Cómo los celulares o la tecnología termina convirtiéndose en una capa sonora más del ambiente”.

Nos movemos y cada sentido tiene un valor primordial y distintivo en el día a día. Mitos, dramatizaciones y más rodean a la pérdida de vista, oído, olfato, gusto y tacto. Por eso, la vida cotidiana de Zezé, entre bailes, poesía, videos con su sobrino, es el eje de la cinta a modo de darnos otra mirada sobre la ceguera.

“Siempre se lo construye al ciegue como que no puede hacer o vincularse”, lamentó Embalse.

“Fue lindo, compartir la película y el proceso porque todas las personas que vemos no pensamos en la ceguera como algo cotidiano. No pensamos la cantidad de ruido que generamos. La verdad fue increíble pensar que el simple hecho de ubicarse en una foto ya genera mucho ruido y que eso convive en paralelo con el ruido de la naturaleza. Fue un acercamiento muy lindo no sólo a la ceguera sino a sacarnos prejuicios de lo que es estar ciego”, concluyó sobre el proceso creativo a la par de Fassmor.

A su vez, a partir del documental surgieron otras propuestas para acercar el mundo ciego y el visual. Tal como contó el director, tienen pensado una obra a ciegas en base a la experiencia en Cataratas, con un escenario a oscuras y música en vivo y también un libro sobre el rodaje y la experiencia de terminar el filme en plena pandemia.

La cinta, que dura poco más de una hora, se grabó en 2018 y se consagró como una de las más interesantes de la última Bienal de Arte Joven. Se realizó gracias a ese apoyo y al del Fondo Nacional de las Artes. Su estreno mundial online y gratuito será este domingo 25 en el marco del Festifreak 2020. En su página web podrá verse también el 26 de manera gratuita y hasta el 31 por un módico precio. Estará disponible para personas ciegas en formato audio en la página del festival y en su canal de Youtube.

Cabe resaltar que la producción es uno de los seis proyectos que presenta en este festival, Antes Muerto Cine, un colectivo porteño, dedicado a la producción de cine documental y experimental.

“La garúa que pasa a ser tormenta cuanto menos lo creas, cuanto menos lo veas, cuanto más lo sientas. cuanto yo más lo siento...”, reflexionó Zezé mientras una copiosa lluvia caía a través de la ventana. Es que cada detalle ordinario nos invita a abrir más los sentidos.