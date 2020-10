jueves 22 de octubre de 2020 | 2:58hs.

Hoy comienza la entrega de los Premios Andresito a la Literatura a los ganadores de la edición 2020 del certamen.

La Sociedad Argentina de Escritores filial Misiones (Sadem) ha decidido hacer efectiva la distinción a los tres galardonados de este año.

Debido a la emergencia sanitaria que rige desde marzo en todo el país y la imposibilidad para los premiados de trasladarse a la capital misionera, serán las autoridades competentes las que se acercarán a los flamantes ganadores para darles el reconocimiento que se merecen.

La ceremonia de entrega comenzará hoy, en Posadas, con un acto cerrado al público, en el que se otorgará la estatuilla al escritor misionero Aníbal Silvero, ganador en la categoría Trayectoria, quien compitió con Luis Larraburu y Miguel Ángel Ferreira.

Del evento podrán participar todos los ternados de esta edición que residen en Posadas. Asimismo, presenciarán el acto las autoridades de la Secretaría de estado de Cultura de Misiones, autoridades de la Legislatura de la Provincia, representantes del instituto de Fomento Agropecuario e Industrial de Misiones (Ifai) y representantes de la Sadem. “El acto será cerrado al público y sujeto a las indicaciones de emergencia sanitaria vigentes”, resaltó Belén Silva, presidente de Sadem, en diálogo con El Territorio.

En tanto, y debido a la llegada del presidente Alberto Fernández a Misiones mañana, las entregas en Capioví y San Ignacio que serían esta semana, fueron reprogramadas. Así, la estatuilla a la Revelación al escritor Mano Vogler en Capioví se trasladará al próximo viernes 30 de octubre a las 9. Su terna la completaban Analía Ortiz y Aníbal de Grecia.

En la celebración estarán presenten las máximas autoridades de la localidad y de la Sadem.

Más tarde, el mismo día en San Ignacio, con la presencia también de las autoridades competentes, se procederá a entregar la estatuilla correspondiente a la categoría Aporte Cultural a Aida Ofelia Giménez, ganadora que compartió terna con Ana Barchuk de Rodríguez y Bernardo Ferreira.

Además de las distinciones a los ganadores, estatuillas y certificados, los premiados recibirán también obsequios del Mercado Concentrador de Posadas, por cortesía del Ifai.

Por otra parte, todos los ternados, que hayan participado en las diferentes categorías, recibirán un certificado de participación que será entregado en forma digital a los correos electrónicos.

Los ganadores del Premio Andresito a la Literatura se dieron a conocer el pasado 1 de julio pero la situación epidemiológica postergó la entrega de los galardones hasta la fecha.

Tal como señala el reglamento nuevo, para esta elección se tomó en cuenta no sólo la obra del autor, “sino al individuo como ser social y el impacto que la vida personal del escritor tiene en su entorno demográfico como referente de un movimiento que es, en este caso, el de la literatura”.

Respecto a las votaciones, Silva había destacado que “se contabilizaron dentro del registro de socios, un 65 por ciento de votantes”. Mientras que también hubo cerca de un 12 por ciento de votos de personas ajenas a la Sadem que no fueron procesados porque no tenían permitido votar los no socios.

El premio Andresito a la Literatura es un reconocimiento a los escritores de la Tierra Colorada en homenaje a su aporte a la cultura y la destacada labor en el universo literario.

Se trata de un galardón provincial que este año retomó partido con nuevos reglamentos y protocolos expuestos por la Sadem en conjunto con la Unión Cultural del Libro.

Tras el controvertido comienzo del galardón en 2018, en esta oportunidad se sentaron nuevas condiciones para retomar el reconocimiento a los escritores locales con adecuaciones y variantes. Además, se anunció que serán entregados cada dos años y siempre en las categorías expuestas anteriormente: Trayectoria, Aporte Cultural y Revelación.