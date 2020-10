Misioneros en Ituzaingó: “entendimos que era un día especial” dijo Burna:

miércoles 21 de octubre de 2020 | 19:20hs.

En un breve diálogo con El Territorio en el marco de un acto por el Día de Lucha contra el Cáncer de Mama, el intendente Eduardo Burna se refirió al ingreso de misioneros durante el fin de semana, y la buena relación con el gobierno de la provincia de Misiones.



Ante la consulta sobre le ingreso de misioneros con propiedades en la localidad, y que había generado todo tipo de reacción en la comunidad, Burna señaló “y porque no poder venir, con las medidas y controles, porque no permitirles, porque en un día tan especial como el de la madre no venir a festejar en este hermoso paraíso natural” a lo que agregó “nosotros entendimos que era un día muy especial, y por esta situación no le vamos a permitir el ingreso a la ciudad” se preguntó.

A la vez que señaló “hay gente que me decía, tal vez sea el último día de la madre que pase porque no me dejan entrar, también hay que ponerse a pensar y a ponerse del lado de estas personas, yo entiendo que salud dice yo prohíbo todo, pero hay que tener el lado humano y entender las cosas que nos pasan a todos día a día”, y recomendó que “primero no hay que enojarse, segundo hay que entender, y tercero tener los oídos abiertos, escuchar y empezar a llevar esas voces adelante, debatir, pelarnos en el buen sentido de la palabra en una discusión, este es el desafío que tenemos como municipio” expresó.



Al hacer referencia a su relación el gobierno misioneros, el jefe comunal contó “tenemos muy buena relación con el gobierno de Misiones, desde el primer momento, de hecho venimos transitando un tiempo largo de pandemia con un vínculo sanitario y cuidados en cuanto a permisos, no hay que olvidarse que estamos a 90 km. Que hay gente que se hace tratamiento de todo tipo o realiza consultas normales, o por ejemplo ver los lazos comerciales, etc, eso lo entendió bien el gobernador de Misiones, y que con muy buen criterio habilitó para el día de la madre”, en cuanto a futuros acuerdos Burna señaló “quedamos en seguir avanzado, no se pudieron reunir los gobernadores de ambas provincias que por ahí puede demorar una decisión que se va a consensuar, porque el turismo es clave para nosotros, vamos a seguir probando y si es posible una temporada cuidada, pero que tengamos una temporada o sino quien sostiene la economía local” expresó agregando que “esto más que una enfermedad pandémica se está transformando en una enfermedad endémica en el mundo, con el cual como el dengue u otra enfermedad hay que convivir, y en ese marco es mucha la responsabilidad individual de cada uno, y volvemos a decir, lo mismo todos sabemos cuál es la manera de cuidarnos y no buscar culpables, hay que convivir con esto y por ahí pasa el debate que proponemos” sentenció.

En cuanto a estadísticas de como fue el movimiento durante el fin de semana en la ciudad, el intendente decidió no hablar de números “podemos sacar estadísticas porque los controles están y tenemos el número real de personas que ingresaron, pero queríamos que esa fecha tan emotiva y hermosa que es el día de la madre puedan estar todos y ese es el único objetivo de todo esto”.