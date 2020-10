El experimentado Gustavo Semino dicta clínica de fútbol en Unidades Penales

miércoles 21 de octubre de 2020 | 17:40hs.

Esta mañana, la clínica arrancó en la UP I de Loreto, donde los internos amantes del fútbol aprovecharon la experiencia y no se perdieron la disertación. La capacitación se replicará en todas las UP de la provincia.

La Clínica de fútbol consistirá en una serie de sesiones de práctica, ejercicios y juegos, a través de los cuales los internos podrán desarrollar sus habilidades, trabajar en equipo y mostrar su pasión por el deporte. Los mismos podrán aprender, practicar y perfeccionar técnicas teóricas y prácticas de fútbol de la mano de ex marcador central, Semino.

Al respecto, el encargado de dictar la clínica, señaló “que esto va más allá de lo futbolístico, ya que se trabajará la disciplina, el respeto, el orden, donde el fútbol será una herramienta para cambiar los conceptos de vida que pueden tener los detenidos. Además de distenderse y formarse en esta disciplina”, concluyó.

El Proyecto fue impulsado en conjunto por el Servicio Penitenciario de Misiones , el Comité Nacional de prevención de la Tortura y la Comisión Provincial de la Tortura.

El exfutbolista argentino jugó en Atlético Rafaela y su último club antes de retirarse fue Tacuarembó de Uruguay, también supo lucirse en Rangers de Chile , Gimnasia y Esgrima de La Plata de la Primera División del Fútbol Argentino; A mediados de 2012 se incorpora a Guaraní Antonio Franco, entre otros.