Ranger: “Hay necesidad de fruta pero no podemos abastecer”

miércoles 21 de octubre de 2020 | 11:02hs.

La falta de peones hace peligrar la cosecha de cítricos en la provincia. Si bien hay mano de obra disponible, ocurre que no quieren ser registrados en la actividad formal de un trabajo, ya que así perderían la asignación de planes sociales.

"Hay que hacer algo para que la gente no pierda ese beneficio pero al mismo tiempo pueda trabajar", sostiene Ricardo Ranger, productor citrícola de Eldorado.

En diálogo con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva, Ranger expuso: “Cada vez hay más planes sociales, el que cobra estos beneficios prefiere trabajar en negro”.

Ranger explicó que en la actualidad un cosechero de cítricos gana por día de trabajo unos 1.700 pesos. Y son ingresos en blanco, pero aún así no logran anotar personal que les ayude en su cosecha.

“Debería haber tareferos que podrían hacer estos trabajos, porque la cosecha de yerba ya terminó. Son gente guapa, pero por el temor de perder el subsidio de interzafra, no quieren registrarse”, añadió.

Y lamentó: “Necesitamos gente de la zona, no de lejos, con la pandemia se complican los traslados. Hay necesidad de fruta, y no podemos abastecer porque no hay gente que se quiera inscribir en blanco”.

“Es un problema gravísimo. Todas las provincias cítricas del país tienen la misma dificultad”, cerró.