En 20 días se registró la mayor cifra de casos Covid-19 que en siete meses

miércoles 21 de octubre de 2020 | 10:46hs.

En lo que va de octubre Misiones contabilizó de manera oficial 115 nuevos casos de coronavirus, lo que significa que hasta el momento, es el mes más crítico en la lucha contra el virus desde el inicio de la pandemia.

Sin embargo, pese a la ola de contagios que incrementó considerablemente las cifras de positivos en la tierra colorada, existen otros datos que no son tan negativos y que vale la pena mencionar.

En primer lugar, cabe destacar que Misiones lleva registrado un total de 221 casos, desde la aparición del primer confirmado a finales de marzo de este año, de los cuales 165 ya están recuperados. Es decir, el 77% de los pacientes contabilizados se encuentran externados y no presentan riesgos de contagios.

En segundo lugar, Misiones mantiene un porcentaje de poco menos de 2% (1,84%) en la tasa de mortalidad por Covid-19. Es decir, de 221 casos positivos son sólo 4 los que fallecieron a causa de esta enfermedad.

No obstante, se debe aclarar que uno de los pacientes positivos oriundo de Apóstoles falleció en los últimos días pero el motivo de su deceso no tuvo relación con el Covid, por lo cual no se contabilizó como víctima fatal en el parte epidemiológico.

Otro dato que llama la atención en Misiones, en relación al peligro de mortalidad en esta patología, es que hasta el momento, 31 pacientes mayores de 60 años superaron de manera exitosa la enfermedad. Esta información resulta esperanzadora teniendo en cuenta que el virus Covid-19 se caracteriza por atacar de manera más severa a los pacientes de la tercera edad.

Por otra parte, en relación a la economía, Misiones es una de las pocas provincias que mantiene habilitadas la mayoría de sus comercios, exceptos los rubros relacionados a los eventos festivos tales como boliches y salones de fiestas.

El turismo poco a poco recupera actividades claves tales como los vuelos y los micros de media y larga distancia. En relación al primero, a partir de mañana, jueves, comenzarán a arribar los primeros vuelos en el aeropuerto de Iguazú. En cuanto a los micros, ya se comienza a trabajar con viajes cortos que unen colonias en el interior de la Provincia y todo parece indicar que muy pronto se llevarán adelante los primeros viajes de mayor recorrido para casos excepcionales.