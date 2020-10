Gallardo, tras la goleada de River: "Ser primeros nos entusiasma"

miércoles 21 de octubre de 2020 | 7:38hs.

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, habló este martes después del 3-0 sobre Liga de Quito que le permitió ganar el Grupo D de la Copa Libertadores 2020 y resumió: "A veces naturalizamos cosas que no son naturales. Era una gran incertidumbre saber cómo íbamos a volver tras el parate y frente a rivales con ritmo. Haber logrado la clasificación y ser primeros nos pone muy contentos y nos entusiasma. Parece natural, pero no lo es. Esperamos seguir así”.

"No tuvimos el control del primer tiempo y el trámite fue parejo, y uno de los motivos fue que Nacho Fernández sufrió el golpe en los primeros minutos y estuvo muy sentido. Pensamos que se le iba a pasar pero no, jugó molesto y jugamos limitados. Cuando tenés un equipo como Liga con buenas intenciones, que te ataca con los dos laterales y los volantes y tenés un jugador medio tocado como él en el primer tiempo, sufrimos. Pero no va a ser nada grave porque fue un golpe que lo hizo sentirse incómodo y no estuvo liberado, pero no va a tener ningún problema", analizó.

En tanto, agregó: "Nosotros defendemos muy arriba y cuando no somos agresivos, sufrimos y nos generan peligro. No estaba conforme, pero en el segundo tiempo mejoramos, fuimos más agresivos, cortamos circuitos de juego de ellos, atacamos directo y así llegaron los goles”.

Además, también marcó que su reemplazo fue clave porque ya lo venían perfilando: "Santiago Sosa es un jugador totalmente diferente a Nacho, pero lo venimos trabajando para esa posición. Justamente el sentido de hacerlo jugar ahí o que venga haciéndolo como volante interno es porque ahí no teníamos mucho, y lo veo muy bien. También jugó ahí en amistosos, ya que es un volante central que ahora está empezando a jugar por uno de los costados y se ha adaptado muy bien. Me da una alternativa clara y por eso hemos confiado para que pueda jugar como jugó".

