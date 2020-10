Extienden contratos de viajes hasta febrero

miércoles 21 de octubre de 2020 | 5:00hs.

La expectativa del viaje de egresados -que comúnmente se realiza entre junio y agosto- quedó frustrada para miles de estudiantes por la pandemia de coronavirus.

La semana pasada circularon rumores de quiebra de El Jesuita y por esta razón hubo reiterados reclamos por parte de los padres de los egresados, quienes exigían una reunión para obtener información acerca de qué pasaría con el viaje de sus hijos a Carlos Paz, Córdoba. Fue así que coordinadores de la empresa se hicieron presentes en la Ciudad de las Cataratas para explicar cuál es la situación actual.

“Nos garantizaron que el viaje sale, aún no tienen fecha, porque no depende de la empresa, sino de las disposiciones del gobierno, así que nos solicitaron que firmemos una extensión del contrato hasta fines de febrero, ya que este 31 de octubre vencía el contrato”, indicó María Luján Rojas, una de las madres a El Territorio.

La empresa de turismo estudiantil aseguró que el viaje de los niños, en este caso de séptimo grado, está garantizado ya que está todo pago y no habrá cambios. “El precio se mantiene y el servicio también, simplemente no tenemos fecha para el viaje de nuestros hijos. No tienen definido aún los protocolos pero no depende de la empresa sino del Ministerio de Salud de la Nación”, comentaron. En relación a los rumores que infundieron pánico, explicaron: “Escuchamos que la empresa presentó quiebra y eso nos causó miedo porque lo único bueno que tendrían nuestros hijos este año sería el viaje, nos aseguraron que el rumor no es cierto, sólo falta la autorización del gobierno”.

Según pudo saber este matutino, la empresa ya recorre la provincia ofreciendo los paquetes para los egresados 2021.