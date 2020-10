YPF dio de baja el peor contrato de su historia

miércoles 21 de octubre de 2020 | 5:00hs.

Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) alcanzó un acuerdo con el grupo belga Exmar NV para anular un convenio de licuefacción de gas y se ahorrará unos 800 millones de dólares en los próximos 9 años. Con esta medida, la petrolera de bandera se liberó del ruinoso contrato firmado durante el gobierno de Mauricio Macri, considerado el “peor” en toda su historia.

Según consignó el sítio Ámbito.com ayer, YPF informó a la Bolsa de Comercio que el acuerdo se cerró con las empresas Exmar Energy Netherlands BV, Exmar Argentina SAU y Exmar NV, mediante el cual, sin reconocer hechos ni derechos, se establece la finalización de los acuerdos de chárter y servicios de licuefacción de la barcaza licuefactora Tango Flng, celebrados el 20 de noviembre de 2018.

Durante el gobierno de Cambiemos, YPF suscribió dos contratos con una subsidiaria holandesa de Exmar para instalar en Bahía Blanca la planta flotante, que recibiría gas natural para licuarlo y exportarlo. Las autoridades anteriores de la compañía de mayoría estatal acordaron con Exmar pagos mensuales de entre 5 millones de dólares y de 8 millones de dólares durante una década por la barcaza, pero subestimaron varios factores clave para la rentabilidad del negocio.

En el sector aseguran que al momento de firmar el contrato los ex directivos de YPF no tuvieron en cuenta que un barco metanero tarda 40 días en cargar este tipo de barcazas, y que con esa capacidad, escala y tiempos, el producto final no sería competitivo en el mercado.

El macrismo estimó exportaciones por 200 millones de dólares al año, pero en el primer año en operaciones sólo se vendió por 40 millones de dólares e YPF se anotó una pérdida estimada de 145 millones de dólares. Si el contrato seguía en pie, en la compañía se tenían que preparar para perder unos 800 millones de dólares hasta 2029.