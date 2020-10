Es de Formosa, quedó varada en Iguazú por la cuarentena y pide poder regresar a su provincia

martes 20 de octubre de 2020 | 22:17hs.

Carmen Livorsi es de Formosa, fue a Puerto Iguazú por el cumpleaños de su bisnieta, quedó varada por la cuarentena y ahora quiere volver a su casa pero no le permiten.

La formoseña hizo una publicación en Facebook, el cual cuenta su historia: “Mi nombre es Carmen Livorsi, me conocen como Pinki. Desde marzo estoy varada en Iguazú, soy de Formosa, ya hice todos los trámites pero no recibo respuestas, por favor quiero volver a mi casa”, empezó escribiendo.

“Tengo 73 años y acá no tengo cobertura médica, estoy quedándome en lo de mi hija pero ya no me hallo, quiero estar en mi casa, me estoy enfermando no del Covid, si de mucha tristeza.

Compartí mi publicación para que llegue a quien corresponda, déjenme volver a mi casa”, agregó.

En comunicación con Radio Yguazú, su hija María Campos resaltó que no hay inconvenientes para salir de Misiones, pero no la dejan entrar en Formosa.

“Para salir de Misiones, no le hacen problemas, le piden el hisopado tanto a su madre como a la persona que la va a llevar hasta su casa. El tema es que Formosa no autoriza la entrada”, explicó.

Asimismo, comentó que su mamá cada día se está enfermando más porque no puede regresar a su casa, “llora todos los días, ya no se halla” y contó que tuvo que llevarla al médico ya que sentía dolor de estómago.

Para finalizar, manifestó que “vamos a seguir hasta donde tenga que llegar” y publicará en todos lados para que escuchen su situación y su madre pueda volver a estar en su hogar cuanto antes.

Fuente: Nova Formosa