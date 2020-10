Osama Vinladen, el futbolista peruano cuyo fichaje causó revuelo en las redes

martes 20 de octubre de 2020 | 15:28hs.

Osama Vinladen es tendencia en las redes sociales, pero nada tiene que ver con el terrorista yihadista y creador del grupo terrorista Al Qaeda, al cual se le atribuye el histórico atentado a las torres gemelas en Nueva York.

Es un joven futbolista peruano que en las últimas horas se convirtió en la incorporación del club Unión Comercio de la segunda división del país incaico, haciendo que todos hablen de él y no justamente por su talento.

El mediocampista de 18 años tuvo que padecer las burlas y los comentarios negativos desde su aparición en 2017, año en el que disputó el sudamericano sub-15 con su selección, de acuerdo a la publicación de Infobae.

Tras saltar nuevamente al foco de las miradas, el jugador le concedió una entrevista al programa “Què T’hi Jugues” de Ser Catalunya en la que explicó el insólito motivo de su nombre.

“Mi hermano se llama Sadam Huseín y mi padre quería poner George Bush al tercer hijo, pero fue niña”, fue lo primero que reveló el volante peruano nacido en 2002, un año después de aquel trágico episodio que acaparó la atención mundial, detalla el sitio de noticias.

El jugador, que aseguró que pensó en cambiarse el nombre pero que ahora ya quedó en el pasado, comentó que, “cuando Osama Bin Laden tumbó las Torres Gemelas estaba de moda el nombre y yo nazco el 7 de octubre de 2002. Estaba de moda el nombre. No hay más gente que se llame así. Es extraño, pero me parece normal para mí, ya he pasado por esta situación y me parece normal. En mi camiseta dice Osama”.

“Creo que se siente identificado, creo que le gusta a mi padre”, detalló Vinladen además de explicar que “hay un Hitler también en Perú”.

“Jesús salvó al mundo y hay Jesús que hacen daño. Porque haya un Osama que mató gente... No creo que por un nombre... no creo que tenga que haber una ley. Llama mucho la atención, por lo que veo”, consideró.

Con 18 años, el futbolista de Unión Comercio, que tuvo ofertas del Sporting Cristal para vestir sus colores, también es padre. Sin embargo, él no siguió con las costumbres del suyo y lo llamó Santiago: “Mi papá me decía que le pusiera otro nombre, le gustaba George Bush”.

En 2017, previo al inicio del campeonato sudamericano sub-15 que se desarrolló en Argentina, Osama Vinladen reveló que le había preguntado a su padre por qué lo llamaron así “pero siempre evitó hablar del tema. Al principio me incomodaba, pero uno aprende a vivir con eso”, reveló Infobae.