Reclasificarán caso de mujer mbya: dio negativo en el segundo test PCR

martes 20 de octubre de 2020 | 5:00hs.

El rastrillaje epidemiológico derivó en un cambio radical respecto a un caso de Sars-Cov-2 confirmado en el parte epidemiológico de ayer. Se trata de una mujer de 23 años, de la aldea Katu Pyry, de San Ignacio, que fue contabilizada como paciente de Covid-19 por el Ministerio de Salud Pública representando así el primer contagio de un miembro de las comunidades mbya guaraní, en Misiones. Sin embargo, ante las dudas que generó no poder identificar cómo contrajo el virus, fue testeada nuevamente siendo esta vez el resultado negativo, así lo informaron anoche fuentes de Salud Pública.

“Vino a Posadas a tener su bebé y dio positivo a Covid, por protocolo se testean a los pacientes antes de un tratamiento o intervención. Pero viendo su historial, el último control hospitalario fue hace un mes y no salió más de la aldea, hicimos todos los bloqueos sanitarios, no encontramos a nadie que podría haberla contagiado, no había nexo. Entonces le hicimos otra prueba y dio negativo”, explicaron desde la cartera sanitaria a El Territorio.

En cuanto a la metodología del diagnóstico, en las dos oportunidades fue PCR real time, no se utilizó test rápido pues la provincia desde el inicio de la pandemia solo utiliza PCR. “Sucede que estos test tienen porcentajes de falso positivo y falso negativo, en este caso fue un falso positivo y la mujer será reclasificada, o sea, será sacada del parte del lunes” señalaron.

Ante la consulta sobre qué factores influyen en un falso positivo, argumentaron: “La muestra se puede contaminar, ha pasado en otras provincias, nos hemos asesorado sobre cómo actuar”. La paciente sigue internada en el nosocomio ubicado en el Parque de la Salud. En ningún momento presentó síntomas compatibles con coronavirus.

La situación fue informada a la Municipalidad y el Comité de Crisis de San Ignacio que, seguramente, avanzará en un revés sobre la cuarentena impuesta a toda la aldea mbya.

La comunidad Katu Pyry dista unos diez kilómetros de la zona urbana de San Ignacio por la ruta provincial 210 y está compuesta por 34 familias que se traduce en un total de 132 personas.

“Estamos todos sorprendidos tratando de resolver algún indicio para ver cómo se contagió, porque ella es una joven que siempre se cuida y no sale mucho de la comunidad, estamos esperando a ver qué dicen las autoridades o los doctores al respecto, puede ser que se haya contagiado en el hospital”, habían contado los paisanos quienes tampoco entendían cómo se contagió.

Por su parte, el director de Asuntos Guaraníes de San Ignacio, Mariano Martínez, integrante de la comunidad mbya, manifestó: “No salimos desde que no hay colectivos, ella fue al hospital de Posadas para tener el bebé y allá dio positivo”.

Más allá de lo resuelto a última hora de la jornada, ayer el parte diario confirmó ocho contagios. Además de la mujer de San Ignacio, que será retirada del boletín hoy, los otros son de San Javier (cuatro), Posadas (dos) y Apóstoles (uno). Todos con nexo epidemiológico establecido, según el documento.

Ingenio azucarero cerrado

“San Javier está contenida epidemiológicamente, con aislamiento de los contactos estrechos de los casos positivos de coronavirus, ayer por la mañana nos confirmaron desde Salud Pública cuatro más y ahora tenemos seis en total”, dijo el secretario de Gobierno de La Dulce, Edgardo del Rivero.

“Tres de los cuatro positivos trabajan en el ingenio azucarero y el cuarto positivo es la esposa de uno de los empleados del ingenio”, detalló. Consultado sobre las actividades del establecimiento, señaló que “viene con actividad reducida porque finalizó el período de la zafra, hablamos con la administración y nos aseguraron que ya cesaron las actividades en la fábrica, habrá una guardia mínima y la atención al público está suspendida”. Aclaró además que el municipio no restringirá actividades.

Respecto a la cantidad de aislados, el jefe del Área Programática del municipio, Sebastián Lorenzo, marcó que el rastrillaje epidemiológico continúa y al cierre de esta edición había 20 familias aisladas.

“Hacemos la notificación a través de la policía y después ahondar en las medidas preventivas, pero notificar no sirve de nada si la gente no cumple con su parte y se queda aislada”, subrayó Lorenzo.

“Del total de seis casos, hay dos con síntomas típicos (tos seca, fiebre, pérdida de olfato y gusto) y los otros casi asintomáticos, uno con apenas unas molestias en el cuerpo”, detalló el médico.



La provincia acumula 214

El parte epidemiológico del Ministerio de Salud Pública confirmó ayer ocho casos de Covid-19 en Misiones, por lo cual suman 214 desde el inicio de la pandemia. Actualmente hay 46 pacientes con el virus activo, de los cuales siete están internados.

De San Javier tres hombres de 30, 40 y 44 años y una mujer de 31 años fueron confirmados. Todos con nexo epidemiológico establecido.

También se reportaron dos casos positivos en Posadas, una paciente femenina de 91 años y un paciente masculino de 43 años, con nexo establecido.

Además, en Apóstoles dio positivo un joven de 24 años, trabajador esencial, cuyo nexo epidemiológico es el paciente fallecido el domingo que fue derivado desde el hospital de Apóstoles. Y en San Ignacio, una joven de 23 años. Además, se notificaron tres recuperados, por lo cual ascienden a 164 las personas que recibieron el alta.



En Garuhapé, dos posibles casos

Al cierre de esta edición, dos muchachos de entre 20 y 23 años oriundos de la localidad de Garuhapé dieron positivo a Covid-19, según confirmaron a El Territorio fuentes de la Municipalidad, quienes a su vez recibieron la información de parte del hospital local.

Los nuevos contagios no fueron incluidos en el parte de ayer, y desde el Ejecutivo Municipal se espera la notificación oficial hoy. “Se trata de dos chicos que estaban en cuarentena desde el viernes pasado, porque habían compartido un asado con el caso de Puerto Rico, el empleado bancario”, detalló la misma fuente. De confirmarse los contagios de Sars-Cov-2 serían los primeros en Garuhapé que hasta ayer no reportaba infectados. Por otro lado, ayer fue hisopado un policía de Puerto Rico cuyo resultado se espera en las próximas horas.