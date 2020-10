Hace 11 años empezó a vencer al cáncer

martes 20 de octubre de 2020 | 5:00hs.

Silvia Perone tiene 65 años, es empleada judicial y vecina de Puerto Iguazú. Y es una sobreviviente. Aunque no se siente como tal, luchó y siguió todas las recomendaciones médicas y hoy puede contar el largo, difícil y sacrificado tratamiento que la mantiene con vida.

Para Silvia, como para muchas otras mujeres, ayer fue una jornada especial, pues se conmemoró el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama. Misiones se vistió de rosa y entre otras actividades que arrancaron a principios de mes, ayer hubo caravana con lazos rosa en la Costanera de Posadas.

El camino de Silva comenzó en marzo de 2009, cuando una noche detectó algo extraño en la mama izquierda, pero pensó que se trataba de una displasia mamaria y decidió esperar para programar un chequeo médico. En julio de ese mismo año, la feria judicial se extendió por la aparición de la pandemia por la gripe A H1N1, entonces decidió aprovechar para realizarse los análisis y fue allí que tras una mamografía supo que ese bulto en su mama era un tumor. “Yo lo sentí, parecía un cartón, pero como ya me habían dicho lo de la displasia mamaria, me quedé tranquila. Mis compañeras me decían que me hiciera ver, pero siempre les respondía que ‘voy a ir cuando tenga un tiempo’. El julio aproveché la feria y cuando el médico me dijo que ‘debía operarme ayer’, me asusté”, relató Silvia en diálogo con El Territorio.

En aquel año, Iguazú no contaba con mamógrafo, es por ello que debió practicarse el test en Eldorado. “Fui y de paso ya me iba a hacer un chequeo ginecológico, cuando la técnica en imágenes me dijo que no debía repetir las tomas, pero que esperara a hablar con el médico porque no le gustó lo que vio, me sentí muy nerviosa y cuando el médico me preguntó si ya tenía cirujano, realmente me asusté. Subí al colectivo para volver a Iguazú y sólo le pedí a Dios diez años mas de vida para ver crecer a mis hijos, y ya llevo once años desde ese día”. Hoy Lucas tiene 28 años y Sebastián, 27.

Tras el diagnóstico, Perone debió comenzar con el tratamiento. La quimioterapia demandaba viajar desde Iguazú a Posadas. Más tarde, debió someterse a otros tratamientos, en Buenos Aires. No fue simple.

En primera instancia fue la cirugía en la que le extirparon un tumor de 2,5 centímetros de diámetro y ocho ganglios satélites del tumor ubicados en la axila izquierda. Luego de conocerse los resultados de la biopsia, debió practicarse seis sesiones de quimioterapia cada 21 días, que finalizó el 18 de enero de 2010. “Las sesiones son duras, largas, pero dentro de todo las llevé muy bien, la última fue la más complicada, me descompuse cuando estaba recibiendo las drogas, pero no dije nada, aguanté. Cuando salí y llegué al hotel comencé con vómitos, pero igual esa noche volvimos a Iguazú con mi esposo. La última sesión fue la más dura, no sé si se debe a que estaba ansiosa por terminar o qué pasó”.

Luego de las quimioterapias debió someterse a las 37 sesiones de rayos en Buenos Aires. “Viajaba todos los días de lunes a viernes dos horas para recibir 43 segundos de rayos. En los pasillos y en la sala de espera del hospital aprendí muchísimo, hubo momentos en los que pensé que lo que vivía era lo peor que me podía haber pasado y al estar en esos pasillos me di cuenta de que hay personas que estaban en peor estado y seguían luchando”.

Luego de todo el tratamiento, Silvia debe controlarse periódicamente, pero venció al cáncer de mama.

“Yo no sé cómo fue que lo logramos, sólo sé que lo enfrenté y fui para adelante, no me hice tiempo para preguntarme por qué a mí y no quise ponerme a pensar, sólo fui para adelante por mis hijos y con el apoyo de mi marido que estuvo siempre ahí, lo enfrentamos juntos, porque sola no sé si podría”.

Servicio de mamografías en el sector público

Lugares, días y horarios de los servicios de mamografía en el sector público:}

Hospital Samic de Eldorado

de lunes a viernes de 7 a 14.

Hospital Samic de San Vicente

de lunes a jueves de 6 a 10 y de 14 a 16. Viernes de 6 a 12.

Hospital Samic Marta Schwarz de Iguazú

de lunes a viernes de 8 a 14.

Hospital Doctor René Favaloro de Posadas

de lunes a viernes de 7 a 14.30.

Hospital Samic de Oberá

miércoles y viernes de 8 a 11 horas. Solicitar turnos en admisión o al 03755- 421226/27.

Hospital de Bernardo de Irigoyen

de lunes a viernes 9 a 12.



Se atienden alrededor de 100 casos nuevos de cáncer de mama por año



En el marco del mes de la prevención del Cáncer de Mama y por el Día Mundial del Cáncer de Mama, que se conmemoró ayer, desde el Hospital Escuela de Agudos Doctor Ramón Madariaga recuerdan las medidas a tener en cuenta para lograr una detección temprana de la patología. En el Centro Asistencial se atienden 100 casos nuevos por año.

El médico mastólogo Carlos María Álvarez, del Servicio de Ginecología del Hospital Escuela, explicó que el cáncer de mama es un tipo de cáncer que se forma en las células de las mamas. Al mismo tiempo, destacó la detección temprana. “Es fundamental realizar un autoexamen mamario a partir de los 20 años de edad y practicarlo en forma mensual, para detectar nódulos en forma prematura”.

Además, agregó información sobre los estudios diagnósticos de mamografías y ecografías.

“La mamografía es el método de detección de las lesiones de la mama, en un estadio temprano, es utilizado en forma anual, en pacientes de bajo riesgo, es decir, sin antecedentes personales ni familiares de cáncer de mama, no duele y la radiación es baja, por lo que no representa ningún riesgo, este estudio ha logrado disminuir la tasa de mortalidad en el mundo por cáncer de mama”.

En relación al grupo de riesgo, el profesional señaló que se trata de personas con antecedentes hereditarios y personales, la frecuencia de los estudios de control.

El cáncer de mama, en el mundo, es el más frecuente en la mujer. En el Hospital Escuela se atienden alrededor de 100 casos nuevos por año. Al ser un nosocomio de tercer nivel, cuenta con tecnología de punta y un equipo de profesionales interdisciplinario para dar respuesta a la población en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento.