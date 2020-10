Mono eliminado: “Me sacaron de mi zona de confort”

martes 20 de octubre de 2020 | 5:00hs.

“Monito, no alcanzó, y me da mucha pena porque debés ser uno de los personajes y las personas más queridas entre todos nosotros”, despidió Santiago del Moro a Martín Fabio, más conocido como el Mono de Kapanga, el segundo eliminado de Masterchef Celebrity.

El cantante y compositor quedó afuera del ciclo más visto del país en su emisión del domingo a la noche.

“Me sacaron de mi zona de confort. Me hizo muy bien, mi actividad está parada hace más de seis meses y pude poner la cabeza en otro lado”, dijo el músico al despedirse del reality, siempre con una sonrisa. Es que a pesar de haberse ido relativamente rápido del show (en dos semanas) se convirtió en uno de los personajes preferidos del público.

A diferencia de otros participantes, el Mono estaba relacionado con el mundo gastronómico, aunque parece que pasaba por alto la cocina. En Quilmes, donde creció, armó su banda de música y grabó varios clips, como el del tema Me mata, el músico tuvo durante más de dos décadas una pizzería.

“Yo tuve pizzería 22 años, pero nunca hice una pizza, siempre estuve del otro lado del mostrador, atendiendo los pedidos, las mesas, la caja o repartía”, confesó en Masterchef. Alguna vez contó anécdotas sobre su rol como repartidor en su local en el centro de Quilmes: “La mayoría ya me conoce, pero hay algunos que no tienen ni idea; me dan propina y todo. Muchos me piden que pase a saludar a los hijos, pero sólo puedo entrar dos minutos... porque por ahí tengo un par de pedidos más. He firmado muchas cajas de pizza. No sé si habrá fanáticos que llaman porque la pizzería es mía, me parece que trabajamos porque la pizza es buena”.

También recordó que en más de una oportunidad cerró la pizzería rápido para salir corriendo a dar un show, pero que dado lo inestable que puede ser el negocio de la música, muchas veces estaba con poca plata y fue crucial su negocio.

El local quedaba en Garibaldi y Alvear, muy cerca de la peatonal de Quilmes.

La pizzería abrió sus puertas en paralelo con el nacimiento de Kapanga, a mediados de los ’90 cuando la banda daba recitales en lugares chicos. En 1998 la banda que mezcla rock y cuarteto lanzó su primer disco, A 15 centímetros de la realidad y se hizo muy conocida gracias al hit El mono relojero que hacía alusión a la decisión de la gobernación de la provincia de Buenos Aires de cerrar los boliches a las tres de la mañana. A medida que el grupo crecía más gente se acercaba al negocio por curiosidad, pero Martín iba teniendo menos tiempo para dedicarle.

La competencia de eliminación enfrentó a El Polaco Cwirkaluk, Rocío Marengo, Fede Bal, Sofía Pachano, Analía Franchín, Belu Lucius, Martín el Mono Fabio e Iliana Calabró.

El eliminado fue el Mono que se despidió cantando con esa alegría y humildad que siempre demuestra en el escenario y en la vida, remarcaron sus compañeros de programa.

Coronavirus y reemplazos

El domingo también se conoció que dos participantes dieron positivo al test de Covid-19, el primero fue el Polaco y la segunda con diagnóstico positivo fue Vicky Xipolitakis.

Después del contagio de El Polaco se activó un protocolo de emergencia que obligó a los famosos del reality a hisoparse durante este fin de semana. Y las grabaciones se retomarán hoy. El Polaco será reemplazado en las próximas ediciones por Natalie Pérez.