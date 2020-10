Covid-19: dio negativo el segundo test realizado a la mujer de la aldea mbya guaraní

lunes 19 de octubre de 2020 | 23:41hs.

La mujer de 23 años, de la aldea Katu Pyry, de San Ignacio, que fue contabilizada como paciente de Covid-19 por el Ministerio de Salud Pública representando así el primer contagio de un miembro de las comunidades mbya guaraní, en Misiones, arrojó negativo a un segundo test y su condición será corregida en el parte epidemiológico de mañana, confirmaron fuentes de Salud Pública.



Ante las dudas que generó no poder identificar cómo contrajo el virus, la mujer fue testeada nuevamente y el resultado se conoció hace unas horas. "La paisana vino a Posadas a tener su bebé y dio positivo a Covid, por protocolo se testean a los pacientes antes de un tratamiento o intervención. Pero viendo su historial, el último control hospitalario fue hace un mes y no salió más de la aldea, hicimos todos los bloqueos sanitarios, no encontramos a nadie que podría haberla contagiado, no había nexo. Entonces le hicimos otra prueba y dio negativo", explicaron desde la cartera sanitaria a El Territorio.



En cuanto a la metodología del diagnóstico, en las dos oportunidades fue PCR real time, no se utilizó test rápido pues la provincia desde el inicio de la pandemia solo utiliza PCR. "Sucede que estos test tienen porcentajes de falso positivo y falso negativo, en este caso fue un falso positivo y la mujer será re-clasificada, o sea, será sacada del parte del lunes" señalaron.



Ante la consulta sobre qué factores influyen en un falso positivo, argumentaron: "la muestra se puede contaminar, ha pasado en otras provincias, nos hemos asesorado sobre cómo actuar".

La paciente sigue internada en el nosocomio ubicado en el Parque de la Salud. En ningún momento presentó síntomas compatibles con coronavirus.

La situación fue informada a la Municipalidad y el Comité de Crisis de San Ignacio que, seguramente, avanzará en un revés sobre la cuarentena impuesta a toda la aldea mbya.

