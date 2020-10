Pozo Azul: con prórroga y quita de interés buscan conquistar al contribuyente

lunes 19 de octubre de 2020 | 23:30hs.

En lo que va de municipalización de Pozo Azul, el Ejecutivo Municipal lleva adelante varias gestiones administrativas a fin de aumentar la recaudación municipal con el pago de impuestos, ante la disminución de estos ingresos, el Concejo Deliberante, atendiendo al pedido del intendente Edgar González, aprobó la ordenanza 18/2020 donde establecieron la prórroga del vencimiento de impuestos, la quita de intereses y otras bonificaciones.

La mencionada norma municipal contempla la prórroga del vencimiento de los tributos municipales de las cuotas 1, 2 y 3. En cuanto a la Tasa General de Inmuebles se extiende el vencimiento de las cuotas 4, 5 y 6, como así también los Derechos de Inspección, Registro y Servicios de contralor, cuotas 8, 9, 10, 11 y 12 hasta el 31/12/2021 con descuentos de interés y bonificaciones.

En otro de los puntos disponen que toda persona que haya abonado las cuotas de los impuestos mencionados anteriormente, y no recibieron los descuentos o bonificaciones, dicho valor se acreditará en los próximos pagos.

Para el joven municipio, lograr un pago continuo de los impuestos, impacta de forma directa en el crecimiento del mismo, por ello, desde el municipio solicitan a los contribuyentes acercarse hasta la municipalidad para conocer en detalles la ordenanza “Con esta norma buscamos conquistar al contribuyente y que la comunidad tome conciencia que sí no se trabaja en conjunto no lograremos el crecimiento sostenido del municipio, es un municipio nuevo, tenemos baja recaudación y recibimos poca coparticipación. Si no aportamos entre todos, lo que nos espera será complicado” indico el intendente Edgar Gonzales.

La baja recaudación impide el mantenimiento, arreglo de caminos y la adquisición de nuevas maquinarias.