Federer sobre su regreso al tenis: “Quiero estar 100% físicamente”

lunes 19 de octubre de 2020 | 19:00hs.

Roger Federer aún se siente pleno y sueña con volver a jugar al tenis el año próximo. La rehabilitación de la operación de su rodilla le llevó más tiempo del que pensaba, pero no baja los brazos. Aún sigue entrenando y poniéndose a punto para volver a las canchas.

En una entrevista con la revista suiza Schweizer Illustrierte Federer contó que no tiene prisa por volver al circuito y que quiere darle el tiempo necesario a su recuperación.

“Estoy yendo en el camino correcto. Estoy volviendo gradualmente, sin presiones y tomándome mi tiempo. Solo decidiré volver a los torneos cuando esté al 100% físicamente. Parece que podría regresar para el Open de Australia 2021, aunque aún no está confirmado totalmente. Tendré que ver como va la recuperación en las próximas semanas”, indicó el mejor tenista de la historia.

Contó además, que todavía no puede entrenar con la intensidad que le gustaría y que eso es algo que deberá esperar: “Todavía no puedo entrenar en cancha más de dos horas. Actualmente estoy trabajando en mi resistencia y fuerza y la verdad es que lo estoy haciendo sin dolor alguno. En un principio no habrá más operaciones”.

Por otra parte, no esquivó la pregunta acerca de su retiro y reiteró que aún se siente pleno para jugar.

“He estado pensando en muchas ideas, pero mientras me divierta y me sienta competitivo en el circuito, seguiré jugando al tenis. Después de eso, me enfocaré en mi familia, en mi fundación y en mis patrocinadores. Estoy muy interesado en temas de negocios, pero no tengo nada definitivo. No quiero planear todavía nada”.

El reconocimiento de Federer a Nadal

El tenista suizo Roger Federer felicitó al español Rafael Nadal, que igualó su marca de 20 títulos de Grand Slam tras conquistar Roland Garros por decimotercera vez.

El suizo, que actualmente está inactivo por una lesión, utilizó las redes sociales para dedicarle un cálido mensaje a su “amigo y mayor rival”.

“Siempre he tenido el mayor respeto por mi amigo Rafa como persona y como campeón. Como mi mayor rival durante muchos años, creo que nos hemos empujado mutuamente para convertirnos en mejores jugadores”, escribió el suizo de 39 años.

Y continuó: “Por lo tanto, es un verdadero honor para mí felicitarte por tu vigésima victoria de Grand Slam. Es especialmente sorprendente que hayas ganado Roland Garros 13 veces, lo que es uno de los mayores logros en el deporte. También felicito a su equipo, porque nadie puede hacer esto solo”.

“Espero que el 20 sea solo un paso más en nuestro viaje conjunto. Bien hecho, Rafa. Te lo mereces”, concluyó el suizo.