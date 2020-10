Concejal de San Vicente renunció al Bloque de Juntos por el Cambio

lunes 19 de octubre de 2020 | 18:13hs.

El concejal Ceferino Rodríguez presentó su desafiliación al espacio político de Juntos por el Cambio, por el cual fue electo como edil en 2017. La decisión se oficializó hoy y el motivo fue al mostrarse decepcionado por el desempeño del partido liderado por Mauricio Macri,que durante su gestión arrojó elevados índices de inflación y pobreza en el país.

En diálogo con El Territorio contó que “al igual que muchos argentinos me compré un cuento de bienestar, que la inflación iba a estar controlada y la economía abierta, que iban a arribar inversiones pero eso no ocurrió y los resultados son palpables. Eso no lo puedo tolerar porque muchos argentinos se vieron perjudicados. Me eligieron para representar y ayudar a la comunidad, en este caso, de San Vicente”

Por ello, decidió alejarse del espacio político aunque sostuvo que continuará con su mandato como concejal por San Vicente, hasta el 10 de diciembre de 2021, cuando concluye su gestión.

“Soy nuevo en la política. Me sumé para darle algo bueno a San Vicente. Hasta que concluya con mi gestión, conformaré un partido unipersonal para continuar trabajando con la gente, con el vecino de San Vicente que requiere de mucha atención y trabajo”, manifestó Rodríguez.

En esta línea, aseveró que continuará trabajando junto con su hermano, el alcalde Fabián Rodríguez, del Partido Agrario y Social (Pays), y que ahondará en políticas en torno a mejoras en la infraestructura, del cual colabora en el Concejo en el área de Obras Públicas.

Asimismo, se mostró abierto al diálogo con otros sectores partidarios, aunque descartó sumarse a otros grupos políticos.