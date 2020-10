La mujer que dio positivo se encuentra bien y hay 23 aislados en Ituzaingó

lunes 19 de octubre de 2020 | 13:49hs.

El Dr. Víctor Alzu del Hospital Ricardo Billinghurst dio detalles del nuevo caso positivo que puso en alerta a la comunidad de Ituzaingó.

En ese sentido el profesional señaló que “el Hospital decidió comunicar ante las versiones de que tenemos un caso positivo” y en este sentido aclaró “que no es nuestro, es decir no fue diagnosticado en nuestra ciudad, no fue una persona que tenia sintomatología que acudió a nosotros, sino que venía a Ituzaingó para pasar el día de la madre desde la Capital, en Corrientes se hizo un hisopado aleatorio, y a las 2 horas que llego a la ciudad, le informaron que dio positivo, el ministerio hace su trazabilidad y determina sus contactos estrechos luego nos avisan para contarnos el hecho y desde allí empezamos a trabajar en la trazabilidad”.

En este sentido Alzu contó que “se comunico con contactos estrechos que serian cinco personas, dos son su mamá y papá, y otras dos personas que se dirigieron a Corrientes, y quedo una persona que vive sola y está en aislamiento en su casa. Los otros que están aislados son contactos de contactos pero son solo casos en observación”. Es decir alrededor de 23 personas. Las persona enferma no presenta síntomas se encuentra en buen estado de salud.

“Al ser diagnosticado en Corrientes Capital el caso no figura como caso de Ituzaingó” aclaró el médico.

El comunicado oficial

Esta mañana el Hospital de Ituzaingó emitió un comunicado donde confirmó el caso: "Ante diferentes versiones sobre un caso positivo para Covid-19, a fin de llevar tranquilidad a la Población, el Hospital Billinghurst dependiente del Ministerio de Salud Pública informa que hay una persona positiva para Covid-19 realizando el Aislamiento Obligatorio en nuestra Localidad”.

“Además se comunica que todos los contactos estrechos de la línea de la misma ya se encuentran bajo protocolo, estando los mismos en Aislamiento Social Preventivo”.