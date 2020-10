Murió de una insuficiencia renal un apostoleño que tenía coronavirus

lunes 19 de octubre de 2020 | 5:00hs.

La provincia de Misiones sumó ayer otros cuatro casos positivos de coronavirus y alcanzó los 206 contagios de los cuales 41 se mantienen activos. Los nuevos casos corresponden dos a San Javier, los primeros en esa localidad desde el inicio de la llegada de la enfermedad, así como otro en Posadas y otro en Puerto Iguazú, ciudades que suman 23 y siete pacientes activos, respectivamente.

Otro dato no menos importante, pero que no arroja el parte epidemiológico de Salud Pública, es el fallecimiento del paciente 172, un hombre de 79 años oriundo de Apóstoles que permanecía internado en un sanatorio de Posadas por insuficiencia renal y otras patologías. Sin embargo, el hombre no perdió la vida a causa del coronavirus, sino por sus padecimientos anteriores que eran graves, informaron a El Territorio fuentes de Salud Pública y María Eugenia Safrán, intendente de la localidad.

“La causa de su muerte no fue el Covid-19, tenía insuficiencia renal y otras complicaciones ya de antes. Lo del coronavirus fue un hallazgo cuando ingresó al sanatorio pero no fue la causa de la muerte”, señaló Safrán a este medio. Sostuvo además que los contactos estrechos del fallecido continúan aislados y posiblemente serán testeados por Salud Pública.

Por su parte, el director del Hospital de Apóstoles, Orlando Monteros, contó que el paciente presentaba un cuadro de deshidratación y descompensaciones renales y como no se lo podía estabilizar lo derivaron a Posadas, donde falleció en la noche del sábado.

Es por ello que el anciano, el primer y único caso de Apóstoles, no figura en el boletín y los fallecidos en la tierra colorada continúan siendo cuatro.

Los confirmados de ayer

Finalmente fueron incluidos en la información oficial los dos casos de San Javier que informó El Territorio en su edición de ayer. Se trata de un gendarme de 33 años y su mujer de 27 años cuyos nexos, siempre según el parte de Salud, están establecidos aunque sólo se supo que la pareja había estado hace unos días en Posadas.

Según se supo, la mujer fue quien presentó síntomas y luego de asistir al hospital local dio positivo para Sars-Cov-2 el sábado, primero a un test rápido y luego a la prueba de PCR, que da un resultado más preciso.

Por ello, en la localidad fronteriza con Brasil, permanecen aisladas unas 45 personas aproximadamente y las autoridades locales se unieron para actuar acorde a la ley y ser inflexibles ante la detección de fiestas clandestinas que se realizan en lejanías de la zona urbana.

Tal es así, que en los rigurosos controles en la madrugada del domingo la Policía procedió a la clausura de cuatro locales comerciales por no respetar los horarios comerciales que por resolución están establecidos hasta la medianoche, por no contar con habilitación para expendio de bebidas alcohólicas y uno de ellos, además de lo mencionado, no cumplía con las medidas de bioseguridad.

“Repudiamos categóricamente esas acciones que ponen en riesgo a nuestra comunidad y lo peor es que son personas conocidas del pueblo. Desde el municipio vamos a actuar en consecuencia junto a las autoridades correspondientes para accionar con todo el peso de la ley contra aquellos a quienes no les importa la salud de los demás. Seremos inflexibles y como hay lugares cuya jurisdicción de seguridad es de Prefectura, Gendarmería o la Policía, desde hoy (por el sábado) se va a patrullar cada sector y si se encuentran situaciones donde hay aglomeraciones, sin los cuidados y distanciamiento correspondiente, se procederá como la ley lo dispone”, había asegurado el intendente de San Javier, Matías Vilchez, al conocer los dos primeros casos positivos que se habían dado en su comuna.

Por otra parte, de los casos de Posadas y Puerto Iguazú, se pudo saber lo que se detalló en el parte. Se trata de un iguazuense de 27 años y una posadeña de 37 años, ambos con nexo epidemiológico establecido.

Doce nuevos recuperados

Doce fueron los pacientes que se recuperaron de la enfermedad y ya suman 161 a la lista. Los curados son ocho personas de Posadas, tres de Jardín América -que se quedó sin activos- y uno en Puerto Iguazú.

Por su parte, son 187 las personas que se encuentran haciendo el aislamiento domiciliario en su domicilio.

De los 41 pacientes con el virus activo, seis están internados y los restantes transitan la enfermedad en sus domicilios.

Por último, cabe recordar que son cuatro los fallecidos en Misiones. El primero fue un camionero de San Vicente de 61 años, que había regresado de un viaje laboral de San Pablo.

La segunda fue una mujer de 47 años de Colonia Mavalle, Aristóbulo del Valle, que padecía diabetes e hipertensión. La tercera, en tanto, fue otra mujer de 62 oriunda de Posadas.

La última fue otra paciente de sexo femenino de 69 años, que estuvo internada en un sanatorio privado y además tenía diagnóstico de neumonía.