Tres comercios clausurados en San Javier

domingo 18 de octubre de 2020 | 22:14hs.

Después de haberse conocido el primer caso de Covid-19 en la localidad de San Javier, el jefe comunal, Matías Vilches dijo que serán inflexibles con los comercios, campings y lugares nocturnos entre otros que aglomeren personas o que no cumplan con las medidas de bioseguridad correspondientes para evitar el contagio del virus.

En ese contexto, en la noche del sábado y primeras horas del domingo la policía de la comisaría de la capital del azúcar procedió a la clausura de cuatro locales comerciales por no respetar los horarios comerciales que por resolución están establecidos hasta las 00 horas, por no contar con habilitación para expendio de bebidas alcohólicas y el último clausurado además de lo mencionado no cumplía con las medidas de bioseguridad.