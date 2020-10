Sniechowski y Blasig se destacaron en la cuarta fecha del Turismo Pista

domingo 18 de octubre de 2020 | 18:56hs.

Los misioneros Tomas Sniechowski (Ford Fiesta) y Martín Blasig (Toyota Etios) se destacaron en la cuarta fecha del Turismo Pista que se disputó hoy en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires.

Sniechowski hizo la heroica, partió 31° y pudo llegar quinto en la Clase 3. Por su parte Blasig, largó 13° y terminó en la sexta posición.

Pero los dos aún pueden ganar un lugar en caso de confirmase en la semana la exclusión de Horacio “Pitu” Evolo (Renault Clío), quien llegó segundo, en la revisión técnica fue excluido por anomalías en el carburador, pero como apeló se resolverá en la semana. El ganador de la cuarta fecha fue el chaqueño Renzo Cerretti (Ford Fiesta).

"Estoy muy feliz por haber largado 31° y llegar quinto lo único que me queda por decir es gracias, a todos los sponsors, amigos a la gente que me quiere y me apoya. A mi familia y a todas las madres en su día. Al equipo que hizo un trabajo enorme, anoche hicimos unos cambios en el auto para tener ritmo y poder concretar esto que se nos dio”, explicó Sniechowski.

Por su parte, Blasig comentó “por un lado me voy muy contento por el gran auto que tuve y lo pude aprovechar al máximo para avanzar, pero por otro me queda un poco de sabor amargo de estar tan cerca del podio y que se nos escapé. Para avanzar hasta el tercer puesto gaste muchísimo el auto y al final ya no tenía más frenos, me quedé sin gomas y cuando perdí rendimiento busque llegar y sumar”, comentó Blasig.

Otro que cumplió una gran actuación fue el obereño Juan Pablo Urrutia (Toyota Etios), quien por primera vez lideró una final, pero como no se había ubicado bien en el cajón de largada fue penalizado con un pase y siga por boxes y terminó en la 20° posición en la Clase 3.

“Me voy con bronca porque pequé de inexperto, cometí un error, la verdad es que no se ve bien el cajón, no estaba muy bien pintado y cuando me di cuenta ya estaba muy adelante, así que estoy bien penalizado”, comentó Urrutia.

Por último, Rudito Bundziak sufrió una falla en el motor del Nissan March y tuvo que ingresar a boxes. Luego salió y terminó en la 26 posición a 4 vueltas del ganador.

En la clase 1, Juan Pablo Abente penó nuevamente con una falla eléctrica que hizo que se pare el motor cuando venía quinto. El posadeño pudo volver a arrancar el auto, remontar posiciones y ver la bandera a cuadros en la undécima posición.

“Largamos con falla, pero igual pudimos ir para adelante, en un momento se me apaga el auto, lo vuelvo a encender, sigo con lo que tenía. En la siguiente vuelta me pegan me pongo de costado, ahí la falla empeoró perdí rendimiento, pero me tranquilicé y aposté a llegar para sumar” explicó Abente.

Con este resultado y luego de cuatro fechas Abente marcha en la novena posición del campeonato de la Clase 1 con 55 unidades.

La próxima fecha del Turismo en Pista será el 22 de noviembre en escenario a confirmar por la categoría.