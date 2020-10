Continúan analizando un reemplazo para el IFE y el ATP

domingo 18 de octubre de 2020 | 6:00hs.

El gobierno nacional sigue analizando una herramienta de reemplazo para el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), al igual que otra para la Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), instrumentados para personas y empresas como medidas de emergencia ante la crisis provocada por la pandemia de coronavirus.



“Estamos viendo todas las alternativas posibles para generar una ayuda que reemplace al IFE y el ATP para quienes dejen de percibirlo. Los créditos a tasa subsidiada son una posibilidad”, adelantó el ministro de Trabajo, Claudio Moroni.



“Más que preocupados, estamos ocupados por la situación económica. El gobierno lo que hizo es minimizar los daños y estamos en plena discusión de herramientas para seguir ayudando en este contexto”, aseguró.



Moroni explicó que “los cuentapropistas y asalariados en negro fueron impedidos de trabajar por la pandemia, por eso hicimos el programa de asistencia más grande de la historia con el ATP y el IFE”, al tiempo que destacó que “hay empresas que ya empezaron a levantar mucho su nivel de actividad”.



En diálogo con CNN Radio, sostuvo que “cuando asumimos, la capacidad de creación de empleo de la Argentina ya era baja”, pero “estamos confiados en que la situación económica mejore”.



Casi 7 puntos del PBI

La Argentina cerrará el 2020 con una inversión de casi 7 puntos de su Producto Bruto Interno (PBI) en las políticas destinadas a los grupos vulnerables sin empleo o desempleados por la pandemia de coronavirus, así como a las empresas para sostener la actividad, afirmó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.



“Argentina va a terminar haciendo una inversión de casi 7 puntos de su producto”, dijo Cafiero, para remarcar que “eso es una decisión política de cuidar la salud, los ingresos, de cuidar a los que producen y trabajan”.



Lo expresó al encabezar el pasado viernes la presentación de la plataforma de comercio electrónico del Correo Argentino, Correo Compras, en el Centro Cultural Kirchner.



Por otra parte, Cafiero enfatizó que en el país no hay “más lugar para las dicotomías” entre el sector público y el privado.



“Acá no existe más lugar para las dicotomías o las peleas que ya quedaron atrás”, dijo Cafiero, para remarcar que “no existe un Estado sin empresarios y empresarias, y no existen empresarios ni empresarias sin un Estado”.



“Tenemos que entre todos sacar al país adelante”, subrayó el funcionario.



Otro de los integrantes del gobierno que se manifestó al respecto fue el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, quien sostuvo que para implementar una ayuda social, “el eje prioritario de la post pandemia, es el trabajo” y precisó que “se pondrá en marcha un gran plan de empleo que es la urbanización de los barrios populares”.



“El eje prioritario es la creación de 300 mil puestos de trabajo. Hay un cambio de enfoque: si el eje central en la pandemia fue lo alimentario, en la post pandemia lo central es la recuperación por el lado del trabajo”, explicó Arroyo.