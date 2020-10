Argentina superó los 26 mil fallecidos por coronavirus

domingo 18 de octubre de 2020 | 6:00hs.

Otro triste récord se batió ayer en el país en lo que respecta a la situación sanitaria que generó la pandemia de coronavirus en todo el mundo y en Argentina en particular.



En la tarde de ayer el Ministerio de Salud Pública de la Nación dio cuenta que fueron 13.510 las personas que dieron positivo a los testeos de Covid-19 y los infectados en el país llegaron a 979.119.



De momento los casos activos, es decir, quienes en este momento están transitando la enfermedad son 161.838 pacientes.



Además, son 384 los muertos que ingresaron en el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud (SNVS) y el total de fallecidos contabilizados a nivel nacional llegó a 26.107, rompiendo una barrera más.



Por otra parte, los recuperados llegan a 779.174 personas.



Hasta la noche del viernes, último registro disponible al respecto, un total de 4.386 personas cursaban la enfermedad en Unidades de Terapia Intensiva (UTI). La ocupación de camas UTI, más allá de la dolencia que explique la internación del paciente, a nivel nacional promedia el 64,2%, mientras que en el Amba llega al 63%.



En tanto, desde el Ministerio de Salud de la Nación volvieron a insistir en la importancia de consultar ante la mínima sospecha y la aparición de síntomas.



En esa línea, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, repasó las características que definen a un caso sospechoso de Covid-19 a partir de la pérdida repentina del gusto o del olfato, sin otra causa identificada, o la presencia de dos o más de los siguientes síntomas: fiebre (a partir de los 37.5°), tos, dolor de garganta, de cabeza, y/o muscular; dificultad para respirar, diarrea y vómitos.



Esta definición se aplica “en las personas adultas, sin ninguna situación en particular, que no sean personal de salud o vivan en barrios populares o comunidades cerradas”, aclaró Vizzotti y explicó que ante la presencia de estos síntomas “podemos tener Covid-19, por eso debemos consultar inmediatamente al sistema de salud según las indicaciones locales y evitar el contacto con otras personas”.



Luego, el personal de salud indicará si se requiere proceder a un test diagnóstico (ya sea por PCR, o de antígenos) o si la confirmación se realizará por criterios clínicos y epidemiológicos, como se aplica a los convivientes de casos confirmados o cuando se da una pérdida súbita del gusto y del olfato. Cualquiera sea el criterio, se lo tratará y reportará como caso confirmado.



Hasta contar con una definición diagnóstica es importante mantener el aislamiento.



Mirada al verano

Con las fronteras cerradas y sin fecha definida para su reapertura, varios trabajadores del turismo y plazas veraniegas están esperanzados en poder trabajar esta temporada estival, una de ellas es Mar del Plata.



En ese sentido, este lunes el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, confirmará que la temporada veraniega se habilitará a partir del 1 de diciembre próximo y se extenderá hasta Semana Santa, que el año que viene tendrá su Día de Pascuas el domingo 4 de abril, informó anoche La Nación.



Los turistas deberán presentar -y será obligatoria- una declaración jurada de salud que se implementará de manera digital mediante la aplicación oficial Cuidar.