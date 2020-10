Aíslan a varias personas en San Javier

domingo 18 de octubre de 2020 | 6:00hs.

En la mañana de ayer fue dado a conocer un caso positivo de coronavirus en San Javier. Se trata de una mujer de 30 años que cuando se le presentaron síntomas acudió al hospital local donde se le practicó un testeo. Luego, antes de incluirlo al parte sanitario, Salud Pública le practicó un test PCR para coronavirus y anoche se esperaban los resultados oficiales, por ese motivo aún no aparece en los registros sanitarios.



La información fue confirmada a El Territorio por el intendente Matías Vilchez y Sebastián Lorenzo, jefe del Área Programática de la localidad, quienes a su vez destacaron que se está trabajando para proceder con las medidas sanitarias correspondientes.



En primer momento se procedió al aislamiento del contacto estrecho y a establecer qué otros movimientos tuvo la mujer para evitar la propagación del virus.



“Desde la noche del viernes cuando se presentó la paciente con los síntomas y dio positivo, ya se establecieron los contactos estrechos y con la debida notificación policial correspondiente ya están cumpliendo el aislamiento domiciliario. Son unas 45 personas aproximadamente”, explicó.



Sobre la paciente, amplió: “Está estable, con síntomas leves, está controlada, estuvo en Posadas en los últimos días”.



Al cierre de esta edición se supo de un segundo caso en el mismo municipio que también sería incluido en el parte oficial entre hoy o mañana.



Fiestas clandestinas

Después de haberse conocido el primer caso de Covid-19 en la fronteriza localidad de San Javier, las autoridades locales se unieron para actuar con la ley en mano y ser inflexibles ante la detección de fiestas clandestinas que se realizan en lejanías de la zona urbana.



En las últimas semanas se supo de celebraciones en campings como también en parajes de la costa del río Uruguay.



Al punto que la Policía tuvo que clausurar locales nocturnos incluso varias veces. Pero la mayor preocupación de los vecinos son las fiestas con aglomeración detectadas en campings muy renombrados de la zona y en paraje Las Correderas.



Es por ello que ante la consulta de este medio, el intendente dijo de manera contundente: “Repudiamos categóricamente esas acciones que ponen en riesgo a nuestra comunidad y lo peor es que son personas conocidas del pueblo. Desde el municipio vamos a actuar en consecuencia junto a las autoridades correspondientes para accionar con todo el peso de la ley contra aquellos a quienes no les importa la salud de los demás. Seremos inflexibles y como hay lugares cuya jurisdicción de seguridad es de Prefectura, Gendarmería o la Policía, desde hoy (por el sábado) se va a patrullar cada sector y si se encuentran situaciones donde hay aglomeraciones, sin los cuidados y distanciamiento correspondiente, se procederá como la ley lo dispone”.



“Esto no va contra nadie sino a favor de la salud de nuestro pueblo”, aseveró Vilchez.



Además agregó que están trabajando con la gran responsabilidad que la situación requiere.



Por otra parte aclaró que “no volveremos atrás en las actividades, eso quiero dejar claro y de manera contundente repudiamos las fiestas en los camping de la localidad porque ponen en riesgos a nuestra población”.