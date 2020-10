Herrera Ahuad recordó que siempre se asistió a Paraguay

domingo 18 de octubre de 2020 | 6:00hs.

El cierre del puente entre Posadas y Encarnación sigue marcando posiciones encontradas.



Desde Misiones se sigue sosteniendo que se mantiene el bloqueo para preservar la salud de la población. Sin embargo, al no haber cruce de compradores misioneros, en Encarnación comenzó a sentirse los efectos, en especial en la zona comercial.



De allí la insistencia en la reapertura del viaducto que llevó a expresar al gobernador de Itapúa Juan Alberto Schmalko que “indudablemente con nuestros hermanos argentinos no empatizamos de la misma manera”.



Al respecto, el gobernador Oscar Herrera Ahuad respondió ayer recordando la asistencia que siempre se brindó desde Misiones, en alusión a recibir históricamente a pacientes provenientes de ese país en distintos puntos de la provincia.



Por ello, Herrera Ahuad indicó que antes que “falta de empatía, tendríamos que hablar de la humanidad de los misioneros para con los hermanos vecinos”.



Allí añadiría que desde Misiones “siempre respondimos con solidaridad y trabajo en los diferentes niveles”, al incluir además de lo sanitario, la asistencia social. Afirmó que nunca se había planteado, pero cuando se produjo la pandemia desde Misiones se envió ayuda a Paraguay.



Todo lo previo fue expresado por el mandatario provincial al recorrer ayer la Biofábrica Misiones, donde se realizó una edición especial de la Feria Misiones Siempre en Flor por el Día de la Madre. “No se trata de una falta de empatía de un gobernador, no se trata de una cuestión económica sino de que somos muy serios y nosotros no ponemos por delante cuestiones económicas, sino que ponemos los dos puños en alto, la economía y la salud”, afirmó ante los medios. También añadió que siempre hay predisposición al diálogo.



Movilización

En tanto, para mañana se anuncia una movilización desde las 8, tanto del lado paraguayo como argentino para reclamar avances en la apertura del puente. “Es con el único objetivo de exigir a las autoridades de ambos países acelerar las gestiones y habilitar un protocolo para la apertura del Puente San Roque González de Santa Cruz y todos los cruces fronterizos en los puertos”, detalló ayer el portal paraguayo Itapúa en Noticias.



Afirman que del lado paraguayo, exigen la presencia de las autoridades municipales, departamentales y nacionales para acompañar esta movilización ya que el desempleo por las restricciones cada día está golpeando con más fuerza.