Misiones alternativa

domingo 18 de octubre de 2020 | 6:00hs.

“Somos la primera generación en tomar la iniciativa para tratar de combatir el cambio climático en el mundo y somos la última generación que puede”. La frase tuvo como contexto una conferencia sobre, justamente, los cambios que está teniendo el mundo en cuanto al clima, y fue expresada por un representante de Suiza. Sin embargo, se corresponde con lo que ocurre en todos los países del planeta: el tiempo se agota.



El cambio climático es un hecho y las más mínimas acciones tienen gran repercusión en el ambiente, aunque parezca imperceptible a la rutina diaria. La gran cantidad de desechos y la mala utilización de los recursos naturales provocan consecuencias graves sobre la tierra. El calentamiento global no es un mito.



La buena noticia es que son muchas las formas de ayudar a mitigar lo que ocurre en el mundo. Una de ellas es buscando nuevas maneras de generar energía. Las denominadas energías alternativas van teniendo un rol protagónico en los nuevos sistemas sustentables.



Paneles solares, biomasa, molinos de viento y pequeñas represas en los arroyos, son algunas de las maneras más frecuentes de fuentes de energía desarrolladas, principalmente en las zonas rurales, donde es más común tener faltante de redes eléctricas.



No obstante, se trata de una práctica que en Misiones ya ha tomado un norte y se posiciona como una de las prioridades de gestión.



Plan de acción

Justamente, este eje provincial llevó además a la reglamentación de una ley muy esperada: la Ley de Balance Neto. De esta manera, todos los consumidores que deseen obtener energía de fuentes renovables podrán hacerlo.



Si bien, la idea es el autoconsumo, también existe la posibilidad de que el excedente energético pueda inyectarse a la red, obteniendo a cambio un descuento en el valor de la próxima factura, de acuerdo a lo estipulado por la ley. Todo ello, no sólo logra un ahorro importante en las facturas de luz, sino también, contribuye a la reducción de emisiones de carbono a la atmósfera.



La preservación del medio ambiente es un factor clave para impulsar estas iniciativas, que se suman también a muchas de carácter privado que se están gestando en la Tierra Colorada. Sin embargo, no es la única razón para pensar en las energías alternativas. El crecimiento poblacional y una demanda cada vez más grande provocada por un consumo masificado residencial e industrial provocan la imperiosa necesidad de buscar nuevas fuentes.



Diversificación

Ante esta situación, varios son los proyectos que se están ejecutando en Misiones. Por ejemplo, en Cerro Azul, desde 2018 comenzó a materializarse una idea que incluye la generación energética por biomasa: MM Bioenergía. La planta, ubicada a siete kilómetros del casco urbano, está en un 80% de su construcción y se espera que para mediados o fines de diciembre empiece su puesta en marcha, para producir los primeros megavatios. De esta manera, inyectará energía a Cerro Azul y Leandro N. Alem (ver páginas 4 y 5).



Más allá de las iniciativas privadas, el papel del Estado es fundamental para lograr un verdadero cambio total. En ese marco, la Secretaría de Energía de la provincia viene llevando adelante un trabajo profundo para lograr la autosustentabilidad con mirada ambiental.



Paolo Quintana, secretario de Energía, es quien está al frente de las ideas que tienen como meta una energía ciento por ciento renovable y misionera (pág. 6).



En tanto, otra iniciativa similar, pero con energía solar, se está llevando adelante en San Antonio. Tras la instalación de un sistema de iluminación fotovoltaico dentro de la reserva Ecológica Privada VGM (pág. 6).



Esto demuestra que hay iniciativas más pequeñas pero que logran resultados extraordinarios. Como el caso de la familia Ostratiuk de Los Helechos, que instalaron - hace ya 20 años - una minirrepresa sobre el arroyo Sacarías, para generar energía , puesto que la red eléctrica no llega hasta el lugar (pág 7).



Por todo ello, también comienzan a registrarse buenas ventas en lo que respecta a los equipos, principalmente los de iluminación solar, como paneles. Muchos de ellos son destinados a las viviendas rurales, puesto que son más accesibles y permiten un buen aprovechamiento de la fuente natural (pág. 8).



En el otro extremo, se encuentra el ejemplo más claro de la producción de energía alternativa a gran escala: la planta Fresa. Se encuentra en Virasoro (Corrientes) y es la más grande del país (pág 8).



Justamente, ese es el objetivo de la provincia, poder abastecer en gran medida, y para ello una de las principales pruebas es la creación de la planta de energía fotovoltaica que se está construyendo en Itaembé Guazú (Posadas).



Como lo sostienen desde la propia administración provincial, de resultar exitosa esta prueba piloto, servirá para avanzar en la reconversión de la matriz energética en la provincia, dejando de lado progresivamente los generados mediante recursos fósiles.



Con ello se daría otro paso, la de avanzar hacia la autonomía de generación de energía. En tal proyecto están trabajando la Secretaría de Industria, junto a Energía de Misiones (ex Emsa) y el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha), quienes coinciden en destacar que el proyecto además colaborará con el cuidado del medio ambiente y sobre todo, llevará tranquilidad ante la creciente demanda que está registrando tanto la población y especialmente, los proyectos industriales (pág. 9).



No obstante, mientras tanto, la empresa Energía de Misiones sigue alistando todo para reforzar el servicio en los municipios, tarea necesaria para la época estival que se avecina (pág. 9).



El Territorio presenta en esta oportunidad un informe sobre las iniciativas que se están llevando adelante en la búsqueda del autoabastecimiento y la sustentabilidad. El tiempo se agota pero aún no es tarde. Cada esfuerzo cuenta y por más mínimo que parezca, los beneficios pueden repercutir en gran medida, asegurando nada menos que el futuro de todas las próximas generaciones.

