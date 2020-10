Hubo banderazos y marchas en todo el país por el Día de la Lealtad peronista

domingo 18 de octubre de 2020 | 6:00hs.

Las redes sociales y las calles se llenaron ayer de mensajes y manifestaciones por el 75° aniversario del Día de la Lealtad, que recuerda aquel 17 de octubre de 1945, jornada fundacional del peronismo.



Militantes coparon con caravanas de automóviles las principales calles y avenidas de la Ciudad de Buenos Aires, del conurbano bonaerense y del interior del país, portando banderas argentinas y al son de la Marcha Peronista.



La convocatoria había sido realizada por diferentes sectores del peronismo en redes sociales de Internet, con los hashtag #17deOctubre, #CaravanaDeLaLealtad y #conAlbertoyCristina.



En tanto, funcionarios del gobierno nacional se sumaron a la conmemoración del Día de la Lealtad peronista con publicaciones en sus cuentas de las redes sociales, e invitando a participar de la movilización virtual.



La vicepresidenta Cristina Fernández de Kichner escribió: “Que la lealtad a las convicciones, al pueblo y a la Patria sigan inalterables en tiempos de pandemia. Con la misma pasión y el amor de siempre”, junto a una foto de Néstor Kirchner.



“Subí el volumen y cantá la marcha. Ayer, hoy y siempre, un grito de corazón: ¡viva Perón! Celebremos todas y todos el Día de la Lealtad en 75octubres.com.ar”, publicó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en su cuenta de Twitter.



En tanto, el canciller Felipe Solá publicó: “Nunca creí en un peronismo a la defensiva. Retomemos la iniciativa militante y ayudemos al presidente a levantar a nuestro país”.



“Tengamos la valentía de Juan Perón que con la fuerza del pueblo sabía que estaba en la Argentina para cambiar la historia. Feliz día de la lealtad”, añadió el titular del Palacio San Martín.



La jornada en conmemoración del 17 de octubre de 1945, cuando una masiva movilización de obreros colmó la Plaza de Mayo en reclamo de la liberación del entonces coronel Juan Domingo Perón, tuvo como epicentro el acto oficial en la CGT encabezado por el presidente que estuvo acompañado por dirigentes sindicales, funcionarios nacionales, gobernadores, legisladores, intendentes y referentes del justicialismo.



La reducida asistencia al salón Felipe Vallese de la CGT debido a los protocolos sanitarios por la pandemia se complementó a través de una conexión por videoconferencia con los distintos gobernadores que estuvieron presentes mediante unas pantallas led, pero el único orador del acto fue el primer mandatario.



Al igual que en los actos que realiza el justicialismo, el acto concluyó con uno de los principales símbolos del justicialismo: la clásica marcha peronista que inmortalizó el cantante Hugo del Carril.



Con banderas argentinas e imágenes de Perón, Eva Perón, Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, la movilización en vehículos a favor del gobierno nacional de Alberto Fernández y Cristina Kirchner fue contundente y concluyó en Plaza de Mayo, luego de recorrer el centro porteño por la avenida 9 de Julio.



Otro de los actos en la fecha fundacional del peronismo fue en la isla Martín García, donde pasado el mediodía llegó Alberto Fernández junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y visitaron el lugar en el que estuvo preso Perón hasta unas horas antes del 17 de octubre de 1945.



El presidente recordó que en esa isla del Río de la Plata también estuvo detenido “Don Hipólito Yrigoyen, que fue el primer soñador que tuvo el siglo XX” y afirmó que fue “el primero que quiso terminar con los conservadores del fraude patriótico y dio origen también a un movimiento muy importante como fue el radicalismo”.

Atacaron el servidor de la marcha virtual

El acto virtual del peronismo para conmemorar el Día de la Lealtad fue seguido por las redes sociales, tras “el ataque masivo informático” que sufrió el sitio oficial diseñado especialmente para la jornada, según lo denunciado por los organizadores. Uno de los organizadores del acto, el subsecretario de Asuntos Políticos, Miguel Cuberos, sostuvo que “hubo un ataque cibernético masivo” al sitio oficial. Cuberos sostuvo que se trató de “una provocación y una manera de hacer daño” porque, explicó, “no es un hackeo tradicional sino un ataque cibernético sincronizado”.



A pesar de esta denuncia, luego del ataque al sitio oficial, finalmente se pudo realizar en horas de la tarde el acto virtual por el Día de la Lealtad por redes sociales.

“A esta Argentina derrumbada la vamos a poner de pie”

El presidente Alberto Fernández afirmó que “hoy (por ayer) empezamos un tiempo distinto, empezamos el tiempo de la reconstrucción” del país y llamó a la unidad de la sociedad para “curar a la Argentina y ponerla de pie entre todos juntos, sin rencores ni odios”.



“Empezamos hoy un tiempo distinto, empezamos el tiempo de la reconstrucción de la Argentina. A esta Argentina derrumbada la vamos a poner de pie. A esta Argentina que se enferma la vamos a curar nosotros, sin odios ni rencores”, afirmó el presidente en el acto realizado en la sede la CGT.



En su discurso de más de 20 minutos, Fernández subrayó: “Vamos a terminar esta Argentina del odio porque nosotros creemos en la diversidad porque una sociedad que tiene un discurso único no es buena y todos vamos a tener derechos”.



“Vamos a convocar a todos los argentinos a estar unidos porque el mundo nos exige la unidad porque la pandemia no ha terminado y no resolvimos el problema del virus”, agregó.



Al referirse a la historia del movimiento nacional justicialista, el presidente señaló que “una vez y mil veces hicieron lo necesario para que el peronismo desaparezca y no pudieron porque el peronismo llegó a las entrañas del pueblo y le dio derechos. Pasaron 75 años y el peronismo siempre mantuvo la regla de ser leal a su pueblo”, sentenció el primer mandatario.