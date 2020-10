Boca: Villa jugó y convirtió en un nuevo amistoso

domingo 18 de octubre de 2020 | 6:00hs.

El delantero colombiano Sebastián Villa, relegado en el plantel de Boca por una investigación judicial de violencia de género, volvió ayer al gol en la victoria amistosa por 3-1 frente a Estudiantes de Río Cuarto, equipo de la segunda división del fútbol argentino.



Villa ingresó en el segundo tiempo y a los 33’ puso cifras definitivas al ensayo que Boca encaró con suplentes, ya que el jueves próximo cerrará su participación en el grupo H de la Copa Libertadores ante Caracas de Venezuela.



Desde el reinicio del fútbol en la pandemia, el colombiano no fue tenido en cuenta para los partidos oficiales por una decisión de la dirigencia del club, que espera que se resuelva la causa de violencia de genero iniciada por su ex pareja Daniela Cortez.



En una historia de Instagram, publicada esta semana desde su país, Colombia, la ex novia del futbolista se desmarcó de la determinación de los directivos, al afirmar que “lo laboral” no estaba vinculado con “lo personal”.



En cambio sí ratificó que seguía “dolida” frente al daño causado por el delantero, pero que transitaba un período de sanación con el apoyo de su familia y la justicia, que mantiene la imputación sobre el colombiano pero sin resolver la causa.



La victoria de Boca en el Centro de Entrenamiento de Ezeiza se completó con un tanto de su compatriota Edwin Cardona y otro del juvenil defensor Gastón Ávila.