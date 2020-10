Mochila de ilusiones

domingo 18 de octubre de 2020 | 6:00hs.

Sin dudas que llevar el apellido Urrutia en el ambiente del automovilismo siempre es sinónimo de festejos y de ilusiones. Pero para el obereño Juan Pablo (Toyota Etios), hijo del máximo campeón provincial Enrique “Quique” Urrutia, venía transformándose en un peso tras resultarle esquivas las distintas performances a nivel nacional.



Pero parece que esa racha terminó ayer, ya que Juan Pablo se ubicó en la décima posición en la final de la tercera fecha de la Clase 3, que se disputó en el trazado N°8 del autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, y fue el mejor misionero clasificado en la clase mayor del Turismo Pista.



La lluvia que cayó a la hora de clasificar fue una bendición para que el misionero pueda hacer su mejor clasificación en su corto historial corriendo en la categoría. Así marcó 1m48s505/1000 para quedar en la décima posición de la tercera fecha y 1m48s568/1000 para ubicarse segundo en la clasificación de la cuarta fecha, que se correrá hoy.



En la final de la tercera fecha disputada ayer, el obereño largó desde la décima posición y pudo prenderse con el pelotón de punta. En su 11ª carrera en la categoría, Urrutia se prendió en el ritmo de la punta e hizo una carrera inteligente buscando avanzar, inclusive llegando a estar octavo en la carrera que se disputó con piso seco.



Pero promediando la mitad de las vueltas, Urrutia sintió el rigor de la cima y no pudo contener los avances de Pitu Evolo (Renault Clío) y Franco Rosomano (Toyota Etios) por lo que cayó a la décima posición. Más allá de eso fue una gran carrera del misionero que por primera vez se metió entre los diez primeros de la Clase 3 en una final.



El de ayer es su mejor resultado en su corta carrera (antes había sido 14° en su Oberá natal). La tercera fecha quedó en manos de Marco Veronesi (Toyota Etios).



“Muy contento con el auto, con el trabajo del equipo; necesitábamos este resultado. Me costó un poco soportar el ritmo de los que anduvieron todo el finde adelante, pero me concentré en hacer mi carrera, en seguir el ritmo en cada relanzamiento y en el final para poder terminar sin problemas, sumamos buenos puntos”, comentó Urrutia.



“Mañana (por hoy) largamos segundos y estamos ilusionados con volver a funcionar bien, así que esperemos poder redondear otro buen resultado”, agregó.



Lluvia de problemas

Así como la lluvia fue una bendición para Urrutia, para el resto de los misioneros resultó ser una verdadera pesadilla.



Tomás Sniechowski (Ford Fiesta) y Martín Blasig (Toyota Etios) quedaron 22° y 26°, respectivamente, en la clasificación y desde el fondo tuvieron que remontar hasta ver la bandera a cuadros en la 11ª y 15ª posición.



Por su parte Rudito Bundziak (Nissan March) no pudo clasificar porque lo chocaron cuando intentaba salir de boxes. Así tuvo que largar desde el último lugar en la posición 35°. Desde el fondo del pelotón Rudito hizo una gran remontada y llegó 16°.



Hoy se disputará la cuarta fecha de la Clase 3 que tendrá a Urrutia largando desde la segunda posición; Blasig lo hará desde la 13ª, Sniechowski largará en la 31ª y Bundziak lo hará desde la 35ª.



Abente, entre los diez

En la Clase 1, en tanto, el posadeño Juan Pablo Abente (Fiat Uno) se ubicó en la décima posición de la tercera fecha.



La falla que se presentó el pasado viernes al final de la comunitaria continúo ayer en el auto de Abente y en la clasificación se ubicó en la quinta posición con un tiempo de 1m37s206/1000, lejos de de Daniel Crevatín, quien fue el más rápido.



La final se disputó con piso húmedo y si bien el posadeño largó bien y mantuvo el quinto lugar, en la tercera vuelta la pista le jugó una mala pasada a la hora de frenar; lo tocaron desde atrás y se pasó en la curva de la confitería, por lo que perdió varios puestos hasta caer a la 12ª posición. Además, no lo andaba el limpiaparabrisas por lo que la visibilidad se complicó.



La salida del auto de seguridad puso un poco de tranquilidad, pero en el relanzamiento la caja empezó a fallar. En el final la pista se secó y el posadeño pudo recuperar dos posiciones hasta ver la bandera a cuadros en la décima ubicación.



Hoy, desde las 10, Abente largará desde la octava posición en la final de la cuarta fecha de la Clase 1. Luego irán las finales de la Clase 2 y 3.



Toda la actividad del Turismo Pista se podrá ver por TyC Sports, desde las 10.