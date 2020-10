Fidalgo denunció amenazas de muerte luego de un programa

domingo 18 de octubre de 2020 | 6:00hs.

Luego del fuerte cruce que mantuvieron Laura Fidalgo y Lizardo Ponce en Confrontados (y que terminó con la invitada apagando la cámara de su celular desde el cual salía en vivo vía Zoom), la bailarina denunció haber recibido amenazas de muerte en las redes. “Seguimos capturando pantallas con amenazas de muerte. ¡Están locos! ¡¿Hasta dónde quieren llegar?!”, manifestó Fidalgo a través de su cuenta personal de Twitter. Además, Laura comenzó a pedirle a los usuarios que la arroben en todos aquellos comentarios que atenten contra ella: “Estas amenazas no van a terminar bien. Van a ir varios presos”, lanzó, furiosa.



El conflicto se había generado luego de que Marina Calabró quisiera que la ex miembro del Bar y su panelista se reencontraran en su programa. Pero Laura se negó: “No, no. Marina, todo bien, pero no quiero trago amargo. Lo respeto a Lizardo, pero no me interesa”.



“Aceptaste la nota. Lizardo es parte de Confrontados, sabías que iba a estar acá. La que trajo a colación lo que dijeron en otro programa sos vos”, cerró Marina, antes que Laura cortara la nota.