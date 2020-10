A partir de la serie, ex miembros de Menudo revelaron lo oscuro

domingo 18 de octubre de 2020 | 6:00hs.

Súbete a mi moto es la serie con la que Amazon Prime buscó contar la historia de Menudo, el fenómeno juvenil que debutó en 1977 y se despidió en 2009 y que se convirtió en el comienzo de la carrera de Ricky Martin. Desde el lanzamiento, el pasado 9 de octubre, varios integrantes del grupo hicieron público su descontento con la producción del film, por contar una versión lavada de la realidad de la boyband boricua.



La biografía se centra en el relato de Edgardo Díaz, productor y creador del grupo, lo que despertó una lluvia de críticas. El tráiler comienza con su voz diciendo: “Aquellos que sólo quieran ver la leyenda negra de Menudo que lo hagan, pero créanme que lo malo fue mucho menos que lo bueno. Y lo bueno, fue épico”.



Ángelo García fue uno de los que soreprendió con fuerte testimonio. “No fui el único que sufrió abuso sexual”, afirmó durante una entrevista con el programa Ventaneando. “Salí de Menudo a los 15 años, 12 años tardé en poder superar todo lo que me había pasado. Lo que sí te puedo revelar en mi caso, es que Díaz no me abusó sexualmente, fueron amigos, personas cercanas a él”, expresó.



García formó parte de la banda entre 1988 y 1990 y se sumó a las críticas que ya hicieron algunos de sus compañeros. Uno de los primeros en estallar contra la serie fue René Farrait, uno de los integrante más antiguos. “Realmente me dan ganas de vomitar”, escribió en sus redes el músico de 52 años y disparó: “Muy pronto se sabrá la verdadera historia”.



Otros de los miembros que no guardó silencio fue el actor Jonathan Montenegro quien, también habló en Ventaneando, y sostuvo: “Recuerdo que una noche tuve que encerrarme en el baño porque vi cómo mi otro compañero fue golpeado. Fue por una tontería”. El venezolano ingresó a la banda a comienzos de los 90 cuando tenía 12 años y estuvo durante un año.



Montenegro dijo que cuando entró al suceso pop, escuchó rumores sobre lo que se vivía puertas adentro, pero no los creyó hasta que empezó a vivir su propia experiencia.



Previo al estreno de Súbete a mi moto, otra tragedia enlutó la historia de Menudo. Anthony Galindo conocido como Papi Joe en el popular grupo, murió después de pasar diez días internado en un hospital de Miami tras un intento de suicido. Galindo tenía 41 años y fue parte de la banda en 1995.



A lo largo de 15 episodios se muestra el detrás de escena del negocio musical que permaneció vigente durante 20 años en la industria y por el que pasaron 39 cantantes. Menudo se despidió de las listas en 2009, después de vender más de 20 millones de discos.