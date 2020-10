Santo Tomé: Nahuel Hollmann disertará sobre educación tecnológica en México

sábado 17 de octubre de 2020 | 21:25hs.

El profesor Nahuel Hollmann, oriundo de Santo Tomé, fue seleccionado para participar del "Congreso Internacional de Innovación Educativa” del Tecnológico de Monterrey, México, a llevarse a cabo en diciembre próximo. Fue elegido entre más de 820 profesionales.

Hollmann es analista en sistemas, especialista en redes y programador, y fue quien incorporó en los establecimientos rurales la enseñanza y práctica de disciplinas relacionadas directamente con la tecnología aplicada a la vida común, logrando una integración de esta metodología con sus alumnos.

“Mi ponencia se llama: Innovación: desafíos y oportunidades. Tecnología en educación de contexto rural de la provincia de Corrientes, Argentina, y fue elegida en más de 820 ponencia, entre 29 países. Estoy muy emocionado”, dijo respecto a su participación en el Congreso Internacional que se desarrollará del 14 al 16 de diciembre en Monterrey, México.

“Creo que soy el único de la provincia de Corrientes, aunque no tengo la información de que haya más exponentes del país. Habrá además exponentes de Alemania, de Canadá, de Australia, de Brasil, de México, de Italia, de Qatar, de Colombia, de Estados Unidos, entre otros. Va a ser una experiencia muy linda para mí contar cómo se puede innovar en tecnología en contexto desfavorable, en este caso, en contexto rural”, contó.

La elección de Hollmann la realizó un Comité Científico que oficia de jurado, integrado por prestigiosos educadores de todo el mundo. “Me dan 30 minutos, 25 para la exposición y 5 minutos para responder preguntas”, expresó.



Innovación y educación

“Hace 15 años trabajo en la docencia, como profesor de informática, soy un apasionado en la tecnología y en la innovación en la educación, siempre trato de ir cambiando un poco esta educación tan obsoleta y tradicional que nos toca vivir, que de un tiempo para el otro tiene que pegar un giro para poder insertar, y que los alumnos aprendan lo que verdaderamente nos depara para el futuro”, relató el profesor.

Actualmente, Hollmann trabaja en dos colegios de Corrientes capital. “Uno de ellos es una escuela rural de 108 alumnos, donde los padres viven de las plantaciones de verduras, o son albañiles. Es una escuelita que no cuenta con servicio de internet, no cuentan con polideportivo, con supermercados, o calles de asfalto, nada. La iglesia y la escuela son el centro de la comunidad. Más allá de eso, trabajamos la realidad aumentada, la realidad virtual, programación, robótica, entre otras cosas”, recreó.

Contó además que trabajan una técnica que se llama “la pedagogía del loto, que dan muchos resultados positivos en los chicos. Apelamos mucho a la creatividad, buscamos que no se corte el lazo con los alumnos, y que esa brecha digital que hoy existe, no sea tan extensa para ellos”.

En la actualidad, al no contar con internet, el único contacto que tiene con los tutores de la escuela rural es el WhatsApp, pero esta vía de comunicación tiene otros inconvenientes: “a veces enviás un mensaje a las dos de la tarde y les llega a las tres de la mañana, por ser muy inestable la señal. Yo como profesor de informática trabajo con elementos tangibles: gafas de realidad virtual, equipos de robótica, ¿cómo podrían seguir trabajando con ellos desde la virtualidad? Entonces empecé a hacer videos tutoriales, que ellos puedan crear en sus casas, que no sea pesado para las familias, con materiales que ellos puedan tener, más que nada que puedan divertirse y no ser un peso más”.

Lamentó que siempre los beneficiados son los chicos que tienen internet en sus casas, y que los que no tienen, queden afuera. “Yendo a la realidad, yo noto que los chicos que tienen inconvenientes durante la presencialidad, son los mismos que tienen inconvenientes ahora en la virtualidad”, advirtió.

En este sentido, afirmó que en la actualidad el 85% de los docentes nunca antes tuvo contacto con una clase virtual. “Yo creo que la clave está en la formación docente, creo que esa formación también tiene que adaptarse. Hay que preparar docentes para estas cuestiones, para una educación híbrida, basada en proyectos, en problemas, en retos. Hay mucha tendencia educativa, pero no esperar que se reciban los docentes para empezar a capacitarlos, sino que mientras se están formando, que salgan preparados para hacer frente a cosas como estas”.