Abente fue décimo en la tercera fecha de la Clase 1 del Turismo Pista

sábado 17 de octubre de 2020 | 18:24hs.

El misionero Juan Pablo Abente (Fiat Uno) se ubicó en la décima posición en la tercera fecha de la Clase 1 del Turismo Pista que se disputó hoy en el circuito N° 8 del Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires.

La falla que se presentó ayer al final de la comunitaria continúo hoy en el auto de Abente y en la clasificación se ubicó en la quinta posición con un tiempo de 1m37s206/1000 y quedó a 560/1000 de Daniel Crevatín, quien fue el más rápido con un tiempo de 1m36s646/1000.

La final se disputó con piso húmedo debido a la lluvia que cayó pasado el mediodía en Buenos Aires. El posadeño largó bien y mantuvo el quinto lugar. En la tercera vuelta la pista húmeda le jugó una mala pasada a la hora de frenar lo tocan desde atrás y se pasó en la curva de la confitería, por lo que perdió varios puestos hasta caer a la 12° posición. Además, no lo andaba el limpia parabrisas por lo que la visibilidad se complicaba.

La salida del auto de seguridad puso un poco de tranquilidad. En el relanzamiento la caja empezó a fallar. En el final la pista se secó y el posadeño pudo recuperar dos posiciones hasta ver la bandera a cuadros en la décima posición. El ganador de la tercera fecha fue Martín Chico (Fiat Uno).

“Fue un día muy complicado en la clasificación siguió la falla, eso no nos dejó andar más adelante. Salimos a la final y no andaba el limpia parabrisa. En la horquilla me pegan desde atrás, después fallaba la caja, la verdad una carrera muy complicada. Lo único positivo es que pudimos sumar” explicó Abente.

Mañana, domingo se correrá la segunda final, correspondiente a la cuarta fecha del certamen y Abente partirá desde la octava posición. Toda la actividad de la Clase 1 se podrá seguir desde las 10 por la pantalla de TyC Sports.

HORARIOS

DOMINGO

10:30, Clase 1 Final 4° Fecha a 13 vueltas o 30’

Final- 3° Fecha Clase 1

Pos Auto Piloto Marca Vts. Tiempo Dif

1 4 MARTIN CHICO FIAT UNO 13 27:46.099

2 10 DANIEL CREVATIN FIAT UNO 13 27:46.368 0.269

3 17 NAZARENO MOSCETTA FIAT UNO 13 27:47.113 1.014

4 7 RUBEN ARGUISSAIN FIAT UNO 13 27:47.780 1.681

5 8 CLAUDIO CRUZADO FIAT UNO 13 27:50.086 3.987

6 31 FEDERICO STIEGLITZ FIAT UNO 13 27:52.324 6.225

7 5 FELIPE MARTINI FIAT UNO 13 27:52.721 6.622

8 79 LUCAS BARBALARGA FIAT UNO 13 27:54.714 8.615

9 14 ESTEBAN CASAIS FIAT UNO 13 27:52.701 6.602

10 12 JUAN PABLO ABENTE FIAT UNO 13 27:59.113 13.014

11 2 NICOLAS BONFIGLIO FIAT UNO 13 27:59.272 13.173

12 24 FRANCO MELLI FIAT UNO 13 28:03.071 16.972

13 60 NICOLAS BONELLO FIAT UNO 13 28:08.416 22.317

14 67 FEDERICO DOMINGUEZ FIAT UNO 13 28:10.442 24.343

15 92 BRIAN DODERA FIAT UNO 13 28:10.846 24.747

16 103 FEDERICO IZETA FIAT UNO 13 28:12.057 25.958

17 94 ROBERTO SINTIOLO FIAT UNO 13 28:12.906 26.807

18 41 DIEGO VALISI FIAT UNO 13 28:13.425 27.326

19 71 JUAN BAUTISTA DAGLIO FIAT UNO 13 28:17.838 31.739

20 90 FACUNDO WERNISCH FIAT UNO 13 28:19.593 33.494

21 83 ALVARO OROZA FIAT UNO 13 28:20.398 34.299

22 76 GASTON CROCCO FIAT UNO 13 28:20.575 34.476

23 68 ADELQUIS AVILA FIAT UNO 13 28:20.998 34.899

24 82 FRANCO VILLABRILLE FIAT UNO 13 28:29.343 43.244

25 20 MARTIN ABELEDO FIAT UNO 12 26:22.454 1 Vuelta

NO CLASIFICADOS

70 CLAUDIO DIAZ FIAT UNO 8 19:02.512 5 Vueltas

18 NICOLAS PEZZUCCHI FIAT UNO 8 19:16.501 5 Vueltas

48 DIEGO CASAIS FIAT UNO 8 19:21.827 5 Vueltas

21 NICOLAS ARDESI FIAT UNO 6 15:53.859 7 Vueltas

72 JUAN DEUCEDES FIAT UNO 5 12:09.331 8 Vueltas

81 GERMAN SASTRE FIAT UNO 2 5:16.830 11 Vueltas

77 LEANDRO CUGLIARI FIAT UNO 21860 13 Vueltas

NO LARGARON AUTOS Nro. 46, 49, 73, 75 Y 96.

AUTO N° 14 RECARGADO CON 2 PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 5