Iguazú: denuncian a salón de fiestas por celebrar cumpleaños sin habilitación

sábado 17 de octubre de 2020 | 13:30hs.

Tras varias publicaciones en Facebook, donde se podía observar el festejo de varios cumpleaños infantiles en una sola semana en un salón de fiestas, ubicado en el barrio Las Leñas de la localidad de Puerto Iguazú, personas enroladas en la Asociación de Misionera de Proveedores y Organización de Eventos, decidieron acercarse a la municipalidad a cuestionar porque sólo algunos salones podían trabajar.

Desde el Municipio manifestaron que ningún salón está habilitado y que si tenían conocimiento y pruebas de que esto estaba sucediendo que denunciaran en la comisaria y así el municipio actuaría.

“Nosotros no vamos en contra del salón, es mas queremos volver a trabajar todos, simplemente nos parece injusto que uno lo haga y los demás seguimos esperando que el Municipio y la Provincia apruebe el protocolo que lo elevamos hace meses a través de la AMPROE y aun no tenemos novedades. Quiero dejar en claro no voy en contra de nadie queremos que si podemos trabajar, que sea a todos por igual”, indicó Angie Liguri decoradora.

La denuncia que fue solicitada por la municipalidad de Puerto Iguazú, generó malestar y muchos cruces en las redes sociales, ya que la policía fue la encargada de corroborar la veracidad de lo que manifestaba la denunciante. “Insisto en esto, yo hice la denuncia porque me pidió la municipalidad, y con eso iba a ir al municipio porque así me aconsejaron ellos, la intención nunca fue ir en contra el salón de eventos, solo quiero que nos dejen trabajar a todos por igual”, recalcó Liguri.

Por su parte María Emilia Mereb propietaria del salón de eventos indicó que se trataba de un festejo familiar, “Estábamos festejando el cumpleaños de mi hijo, en nuestra casa, no estamos habilitados, seguimos insistiendo para poder trabajar. Lo que seguimos haciendo es llevar la decoración a los domicilios para poder mantenernos, pero no estamos trabajando como salón”.

Cabe destacar que, los salones de fiestas continúan cerrados y no hay fechas definidas para que comiencen a trabajar ya que el protocolo sanitario presentado por la AMPROE a nivel nacional aun no ha sido aprobado.