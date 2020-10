Misiones reportó ocho nuevos casos de Covid y uno está grave

sábado 17 de octubre de 2020 | 6:00hs.

El Ministerio de Salud Pública confirmó ayer en su parte epidemiológico otros ocho casos de coronavirus. Así, el total de contagios en la provincia ascendió a 197 desde que se registró el primero, en marzo pasado. Solamente en octubre van contabilizados 91 casos y es el peor mes en materia sanitaria hasta el momento.



De los nuevos casos, todos tienen nexo epidemiológico establecido y son seis de Posadas, uno de Oberá y otro de Iguazú. En relación a los de ciudad capital, hay dos personas internadas y una de ellas es una mujer de 72 años, quien se encuentra en estado grave ya que padece diabetes e hipertensión arterial y ahora también presenta un cuadro de neumonía. Fuentes oficiales confirmaron que está en el Sanatorio Boratti.



El otro internado es un hombre de 79 años, pero en su caso se encuentra estable. El resto de los positivos son un joven de 26 años, otro de 25 y un hombre de 35. También se reportó una adolescente de 17 años. Por otro lado, una mujer de 42 años de Oberá dio positivo y un hombre de 37 años en Puerto Iguazú.



Según el parte oficial, actualmente hay 53 personas con el virus activo en Misiones, de las cuales 46 están externadas y otras siete internadas. Los contagios van en aumento en Misiones, en tanto por el momento no impacta en la ocupación de camas de terapia intensiva, cuyo dato es clave para medir la tensión del sistema sanitario.



Por otra parte, se sumó un recuperado, elevando a 140 los pacientes que lograron superar la enfermedad. Del lado contrario, hubo cuatro fallecidos hasta ahora.



Un dato que también se destaca del documento oficial es la cantidad de personas que cumplen aislamiento preventivo: son 1870. Están obligados a estar aislados durante catorce días los contactos estrechos de casos positivos y las personas que ingresan de otras provincias.



La capital misionera reportó casos todos los días desde el inicio de este mes, ubicándose como el municipio que más infectados acumuló durante la pandemia y ya totaliza 109.



De las 76 localidades, 18 notificaron infectados con el virus que cambió radicalmente la normalidad: Posadas, Puerto Iguazú, Garupá, Aristóbulo del Valle, Oberá, Comandante Andresito, Jardín América, Wanda, San Vicente, San José, Puerto Esperanza, Campo Viera, San Ignacio, Puerto Rico, Salto Encantado, Eldorado, Cerro Azul y San Pedro.



Aislados en cuatro ciudades

El jueves se dio a conocer que la sucursal Jardín América del Banco de la Nación Argentina no abriría sus puertas, ya que uno de sus empleados dio positivo para Covid-19 en un test rápido. Sin embargo, aún no fue contabilizado en el parte epidemiológico.



El bancario se desempeña en Jardín pero reside en Puerto Rico, a 45 kilómetros de distancia, lo que disparó la alarma en toda la región ya que esa sucursal alberga a otros trabajadores de la ciudad vecina.



En este contexto, las autoridades sanitarias locales decidieron, luego de comprobar los últimos contactos del caso, concretar las acciones necesarias para notificar y aislar a personas de Puerto Rico (donde tiene domicilio) y de Jardín América (donde se desempeña laboralmente).



Además se aisló preventivamente a un grupo de personas de Garuhapé y de San Vicente, quienes tuvieron contacto en los últimos días con el paciente.



Otras fuentes confirmaron a El Territorio que la entidad bancaria donde se desempeña aisló al personal de la sucursal de Jardín América de manera preventiva y que durante la jornada de ayer establecieron contacto con diferentes entidades para iniciar la desinfección del local donde funciona el banco.



"Voy a hablar con el zonal para ver cómo se determina la apertura para el día lunes", indicó a Radioactiva José Luis Ruiz Moreno, secretario general de la Asociación Bancaria Misiones. Asimismo, indicó que comenzarían a trabajar empleados de otras sucursales como medida paliativa hasta tanto los aislados puedan retomar la actividad.



Positivos en Libertad y Apóstoles

En horas de la tarde de ayer, a través de su cuenta de Facebook, el intendente de Puerto Libertad Fernando Ferreira dio a conocer sobre el primer positivo de Covid- 19 en esa localidad.



“Nos informaron que se trata de una persona de sexo masculino que trabaja en una empresa papelera donde se habría contagiado por los nexos establecidos. Él junto a su familia viven en el barrio 26 de Octubre, donde se encuentran aislados en buen estado de salud. Desde el municipio junto con la Policía vamos a intensificar los controles”, escribió.



Asimismo, desde el hospital de Apóstoles confirmaron que un hombre de 79 años dio positivo. Ambos casos se dieron a conocer después del parte oficial, por lo que se espera que sean sumados al de hoy.