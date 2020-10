El dólar blue marcó un nuevo récord y se negoció a 178 pesos

sábado 17 de octubre de 2020 | 6:00hs.

El dólar blue mantuvo ayer su inercia alcista y aumentó otros 7 pesos y alcanzó su nuevo récord de $178, con lo cual la brecha con el tipo de cambio oficial se ubicó por encima del 129%. De este modo, durante la semana el blue acumuló una suba de 11 pesos.



La suba en el billete informal coincidió con declaraciones del ministro de Economía, Martín Guzmán, quien afirmó que el país cuenta con los instrumentos necesarios para mantener su actual política cambiaria y sostuvo que los tipos de cambio alternativos no representan la realidad económica del país.



Guzmán agregó que la brecha entre el tipo de cambio oficial y los alternativos no afecta de forma directa en la economía.



“La caja de resonancia de los temores por la creciente dinámica de pesos y peligrosa sangría de dólares se ve reflejada en la escalada de los dólares financieros, ya que los inversores buscan cobertura en un clima en el que se sigue acentuando la cautela”, dijo el economista Gustavo Ber.



Desde que el Banco Central anunció mayores restricciones para acceder al dólar oficial, a mediados de septiembre, el dólar blue registró una suba de 47 pesos (pasó de $131 a $178).



Cabe recordar que el mes pasado la autoridad monetaria impuso nuevas trabas para el acceso al mercado oficial de cambios, que incluyeron un recargo del 35% a cuenta de Ganancias, y la prohibición para aquellos trabajadores que reciben, o recibieron en algún momento, parte de su salario mediante el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), entre otras decisiones.



Si bien la autoridad monetaria informó que la demanda de dólar ahorro bajó cerca de un 75% en los primeros días de octubre, en comparación con el mismo período de septiembre, las expectativas de devaluación se siguen reflejando en la presión sobre los mercados paralelos.



Bajaron los dólares financieros

A diferencia de lo que pasó con el dólar blue, tras varios días con firmes avances, los dólares financieros cerraron ayer a la baja, en una jornada en la que el ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció una flexibilización en las regulaciones para operar estos tipos de cambio bursátiles.



El dólar Contado con Liquidación (CCL), que llegó a subir en el inicio de la jornada hasta los $172, se dio vuelta a mitad de la rueda y cerró con una merma del 2% hasta los $165,31, lo cual la brecha con el mayorista cedió al 113,2%. Operadores dijeron que el retroceso del CCL estuvo vinculado además a la intervención del Banco Central en el mercado de bonos.



Más allá de la caída, el también llamado “dólar cable” acumuló en la semana un alza del 6,7% ($10,36), en un contexto de incertidumbre inversora ante la constante pérdida de reservas y la poca claridad sobre el rumbo de la economía en el plano local.



En una entrevista realizada en el coloquio de Idea, Guzmán aclaró que la evolución de los tipos de cambio alternativos al oficial “no reflejan lo que pasa en la economía argentina” pero mostró su preocupación por “lo que hacen sobre las expectativas”.



En el segmento oficial, el dólar solidario -que incluye el 30% del impuesto País y un 35% a cuenta de Ganancias-, subió 35 centavos hasta los $137,28. En el Banco Nación, el billete sin recargos cerró a $82,50, mismo valor del jueves.



Mientras tanto, en el segmento mayorista, la divisa aumentó cinco centavos hasta los $77,52, luego de exhibir en la víspera su primer descenso desde febrero.



La moneda norteamericana exhibió un recorrido mixto, llegando a tocar los $77,57 para luego caer mediante ventas oficiales. Según operadores, sobre el final de la rueda mejoró la oferta privada y permitió que la autoridad monetaria se rehiciera de sus pérdidas iniciales, terminando con un saldo a favor cercano a los “U$S 30 millones, aproximadamente.



Junto a la modificación de las tasas de interés en pesos, el jueves por la noche el Banco Central dispuso que a partir de ahora los importadores deberán contar con una verificación de la Aduana para acceder al mercado de cambios, por lo que ya no se podrán anticipar los pedidos a la autoridad monetaria.