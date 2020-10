Valeria Lynch: “Esto no viene de ahora”

sábado 17 de octubre de 2020 | 6:00hs.

En plena pandemia de coronavirus, las artistas vieron afectada su actividad laboral al no poder hacer recitales, obras teatrales, novelas, películas ni giras. Dicha situación los llevó a innovar: por ejemplo, los cantantes comenzaron a hacer recitales vía streaming.



Lo que nadie imaginó fue que Patricia Sosa y Valeria Lynch le pondrían punto final a sus años de amistad, escandalosamente, por una coincidencia de agenda: Sosa se indignó porque Lynch reprogramó su fecha virtual para el mismo día que ella ¡y ardió Troya! “Me perjudicó”, sostuvo Patricia, para luego contar que bloqueó a su entonces amiga en WhatsApp.



No ajena a la polémica, Lynch habló del conflicto y desarrolló su personal hipótesis en Intrusos, haciendo alusión a una declaración que Patricia hizo en PH, Podemos Hablar.



“Cuántas veces uno coincide en la fecha con otros artistas. Ella también se cruzó, en el mismo día, con Sandra (Mihanovich). Pero más allá de eso, que ella se sintió ofendida, enojada, no es la actitud ir a llorar, ni ir a hablar mal a los canales de quien supuestamente es tu amigo. A un amigo lo encarás y le decís las cosas en la cara. Íntimamente. No me gustó”, comenzó diciendo Valeria, con suma seriedad.



Luego expuso su teoría sobre la tajante reacción de Patricia Sosa: “Esto no viene de ahora, la pelea con Patricia no es reciente, mirá lo que creo... Yo nunca tuve un problema con Patricia. Si yo soy tu amiga, no te paso factura de que fui al velorio de tu mamá. ¿Qué es eso? ¿Cómo va a decir eso? Es una fea actitud”, cerró.