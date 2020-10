Stefy Vier y un legado que trasciende en el tiempo

sábado 17 de octubre de 2020 | 6:00hs.

Este mes se cumplieron tres años de la desaparición física de Stefania Vier, pero su legado por la donación de órganos continúa.



El dar a conocer su historia hizo que en la provincia se le dé mayor difusión e importancia a la donación de órganos para salvar vidas. Y mientras vivió siguió predicando para ese fin.



“En cada operativo la nombro a Stefy, más allá que está la Ley Justina. Pero hablar de Stefy nos ayudó porque la gente conoció su historia, igualmente creo que hay que seguir concientizando. Tuve casos en que los padres debían decidir y no estaban convencidos de donar, pero un familiar que conocía la historia de Stefy les habló y se logró la donación”, remarcó el médico Carlos Bado, integrante del Cucaimis del Samic de Eldorado.



Claudia Acosta, la mamá de Stefy, también sigue con charlas de concientización y acompañando a las familias de los donantes.



“Cada vez que la familia se reúne, los amigos, los allegados siempre sale el nombre de ella con una sonrisa. Recordando anécdotas, ocurrencias, no está físicamente pero siempre la siento cerca. Esto de seguir hablando es muy importante. Hay que seguir generando conciencia, haciendo ruido con la importancia de la donación”, remarcó Claudia en diálogo con El Territorio.



Además destacó: “Stefy estuvo 900 maravillosos días más gracias a la donación de órganos, tuve una hija sana mucho tiempo, con sensaciones en su cuerpo que no sabía que existían porque su corazón anterior trabajaba mal. Creo que Stefy estuvo el tiempo indicado y marcado por Dios. Hoy trato de enfocarme en esto de lo lindo que fue tenerla. Soy una madre bendecida, ella está viva en cada recuerdo, nos marcó el camino. Me quedo con el mensaje que hay que amar la vida”.



Stefanía Vier recibió un trasplante de corazón en 2015. La joven había nacido con una cardiopatía por disfunción ventricular y se sometió a dos cirugías con apenas 17 meses. A los 6 años recibió el implante de una válvula y de allí en más se dedicó a concientizar sobre la importancia de la donación de órganos.



Pero Stefanía Vier (24) agotó sus fuerzas el 6 de octubre de 2017, cuando el destino la abrazó a su ángel salvador que le dio la posibilidad de seguir luchando gracias a la donación del corazón. “El capitán”, como Stefy lo llamó desde el primer día, la acompañó durante más de dos años dándole fuerzas para concientizar sobre la donación de órganos, hizo oír su voz en cada punto del planeta, abriendo cabezas y tocando corazones.



El 2 de octubre de 2017 tuvo una recaída con un rechazo repentino que la derivó a la internación al hospital Samic de Eldorado y luego al Madariaga, donde permaneció hasta ser derivaba a la Fundación Favaloro de Buenos Aires.