Proponen la creación de lactarios en el municipio de San Pedro

sábado 17 de octubre de 2020 | 6:00hs.

Una valiosa y necesaria iniciativa surgió en San Pedro y tiene como principal objetivo garantizar la continuidad de la lactancia materna una vez que la madre vuelva a trabajar y que toda mujer que utilice espacios públicos, pueda contar con un sitio donde amamantar y cambiar a su bebé de forma segura, privada e higiénica.



La acción propuesta para atender esta carencia consiste en la instalación de espacios llamados Amigos de la Lactancia Materna y Lactarios en los lugares de trabajo, destinado además a la extracción de la leche materna.



El proyecto “San Pedro Amigo de la Lactancia” fue realizado de forma conjunta entre la Asociación Civil Foro Solidario de Misiones, la Cámara Regional de Comercio, Industria, Producción y Servicios, la presidente del Concejo Deliberante, Susana Benke, y la concejal Sonia Antúnez con el Espacio Nacer, el espacio de Acompañamiento Maternal y la asesora en lactancia, Andrea Pimentel, luego de una reunión donde adaptaron los artículos teniendo en cuenta la realidad sampedrina.



El proyecto fue presentado ante el Concejo y se encuentra en tratamiento para su aprobación y posterior implementación, primero en instituciones públicas y luego en el sector privado.



“Nos parece que es sumamente importante ese espacio íntimo que fortalece el vínculo entre madre e hijo durante el período de lactancia, tanto para amamantar como para cambiarlo o extraer leche materna. Notamos lo incómodo e inseguro que resulta hacerlo en un baño público”, indicó sobre la iniciativa, Oscar Antúnez Proeza, en representación del Foro Solidario y la Cámara de Comercio.



El proyecto sienta sus bases principalmente en los beneficios de la leche materna para la salud del recién nacido. Según estudios, durante el primer año de vida los niños alimentados con leche materna se enferman un 50% menos que los que reciben leche artificial.



Además, con la vigencia de la ley 26.873 sobre la Promoción y Concientización Pública de la Lactancia Materna, el acompañamiento a las madres y la lactancia materna compromete a instituciones a poner al alcance un lactario para cuando estas comiencen a trabajar y de esta forma la lactancia pueda ser sostenida y no abandonada antes del tiempo recomendado, como ocurre en muchos casos.



En un primer momento los lactarios y espacios amigos de la lactancia serán implementados en instituciones públicas, como por ejemplo la municipalidad y en los edificios privados de uso público, como entidades bancarias, donde exista una circulación de más de 20 mujeres, ya que está pensado tanto para el uso de las trabajadoras del lugar como las que recurren por distintos motivos.



Se trata de un espacio que deberá tener un dispenser de agua fría y caliente, un sillón y sea acondicionado de tal manera que garantice la privacidad, la higiene y la comodidad de la madre y del bebé, los que deberán ser señalizados en la entrada de cada edificio para que la madre sepa qué es un espacio al que puede recurrir cuando necesite.



Si bien disponer de estos espacios con la infraestructura mencionada resulta de suma importancia, también lo es concientizar y brindar información, mediante la creación de una Comisión para llevar adelante capacitaciones al personal municipal y a la población en general acerca de la utilización de los lactarios, extracción y correcta conservación de la leche materna.



En la comunidad, la propuesta es vista con expectativa, sobre todo por parte de madres que provienen de la zona rural y no cuentan con un lugar donde amamantar o higienizar a su hijo de forma segura. En este caso, Rosalía Schrotlin (35), madre de Tahiel, de tres meses, al conocer la iniciativa señaló: “Me parece muy bien la idea que tomaron con el fin de ayudar a las mamás y sus bebés durante un período tan importante como la lactancia, me parece que sería una buena idea crear lactarios públicos para que las madres que salen hacer trámites y que vienen de las colonias tengan un lugar donde amamantar a sus bebés con de comodidad”.