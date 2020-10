sábado 17 de octubre de 2020 | 6:00hs.

Las más pedidas

by DJ Chappa



1- Hawaii - Maluma

2- Papás - Mau y Ricky

3- Dynamite - BTS

4- Tatoo - Camilo, Rawn Alej.

5- Ella dice - Khea, Tini

6- Caramelo - Ozuna

7- Ay! Dios mío - Karol G

8- Say so - Doja Cat

9- Beso - CNCO

10- Vida de Rico - Camilo