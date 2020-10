Con ganas de volver

sábado 17 de octubre de 2020 | 6:00hs.

Que sí, que no. Que en junio, que en julio. Que finalmente no. Recién en 2021. Que los clubes ya empezaron con otros planes y no tienen dinero. Avanzó el coronavirus. La situación sanitaria en Argentina no mejoró, en realidad empeoró, pero volverá la Primera. Regresó la Libertadores y hubo Eliminatorias. El fútbol argentino siempre vive entre esas incertidumbres y contradicciones.

Ayer el Consejo Federal hizo oficial su voluntad de jugar el torneo Regional, a través de un comunicado que le envió a los 98 clubes que tenían su lugar en la segunda etapa del torneo 2020 para que confirmen o no su participación en el certamen que comenzará a fines de noviembre.

El ente que maneja el fútbol del interior pretende apurar la decisión por sí o por no de algunos equipos y empezar a darle forma a un campeonato que reparte cuatro ascensos para el torneo Federal A, pero surgieron más dudas que certezas.

Habrá que ir paso a paso para entender una dinámica complicada, llena de idas y vueltas, que muchas veces tienen que ver con la dirigencia, pero que en este año tan particular en realidad es más responsabilidad de un virus que dejó todo en veremos.

Guaraní sí, el Deca no sabe

Desde hace un tiempo largo que desde Guaraní dejaron en claro que de haber algún torneo serían parte. Nunca pusieron en duda desde la dirigencia la participación de la Franja en un certamen, más allá del formato, del lugar e incluso sabiendo de que llevar gente a los estadios sería algo imposible.

Ante la llegada de la nota por parte del Consejo Federal, la respuesta desde Villa Sarita no tardó en llegar. Un sí rotundo, que además deja en claro que Guaraní arrancó el año pensando en el ascenso al Federal A.

La situación para Atlético Posadas, el otro representante de la Tierra Colorada, es muy diferente. Con tantas idas y vueltas, en el Decano empezaron con obras que tenían postergadas y dejaron de lado la chance de volver a jugar por el Regional, pero la decisión del Consejo Federal reavivó las llamas en el Tajamar.

De no querer participar y apuntar directamente a 2021, en el Decano empezaron a analizar y a ver con buenos ojos la posibilidad de jugar el certamen. Hoy la chance es 60/40, es decir hay más probabilidades de que el Deca diga presente.

Todo dependerá del apoyo que logre conseguir el club. De los sponsors que se puedan sumar y también de lo que podría aportar el Estado para los posadeños se sumen al campeonato, al que habían llegado como campeones de la Liga Posadeña.

La semana que viene habrá una reunión importante para Atlético Posadas, que se tomará el tiempo necesario hasta el 27 de octubre para definir si juega o no el Regional.

Las incógnitas

La decisión del Consejo Federal trajo aparejadas varias dudas. Desde el formato, a cómo harán los equipos para poder viajar de una provincia a la otra sin necesidad de hacer la cuarentena necesaria de 14 días. Pensar en una burbuja sanitaria para todos los clubes no sería una opción viable.

Primero habrá que saber cuántos clubes jugarán el Regional. A partir de allí habrá un panorama más claro de lo que será el certamen, en cuanto al formato y, sobre todo, en cuanto a la logística, que es una de las cuestiones que más preocupa a los clubes.

Los viajes interprovinciales serán otro punto a tener en cuenta. Por ejemplo, si Guaraní o Atlético Posadas tienen que viajar a Corrientes ¿lo hacen en el día? ¿Pueden pernoctar en la vecina provincia? ¿Deben llegar con un PCR negativo?

Todas esas incógnitas aún no tienen respuesta y serán decisivas para que muchos clubes pongan el pulgar para arriba o para abajo.

Por ejemplo, un PCR cuesta alrededor de $1.500 y una delegación no tiene menos de 40 integrantes. Es decir que para jugar un partido un club gastaría, solamente en testeos, cerca de 60 mil pesos. Sin la chance de tener público, la capacidad de recaudar se achica y eso teniendo en cuenta que el PCR es mucho más barato que un hisopado (cuesta más de 6 mil pesos).

El martes 27 se terminará de saber qué clubes jugarán y cuáles no el torneo Regional, que se extendería hasta enero y que todavía tiene un montón de cosas por resolver antes del 29 de noviembre, día en el que volvería a rodar la pelota.

Barinaga a la Franja, el regreso que no se dará

En mayo, cuando todavía el mundo se estaba acomodando al coronavirus, Cristian Barinaga tiró una bomba. Armó sus valijas y dejó San Juan para volver a Misiones y para jugar en Guaraní.

El regreso del Regional y del Federal A era incierto, pero el ídolo franjeado quería ser parte del equipo de Villa Sarita una vez más.

Pasaron los meses, la incertidumbre ganó terreno y ante la chance de jugar el Federal A con Chaco For Ever, Barinaga se mudó a Resistencia y arregló su llegada al Negro.

Apenas unos días después, el Consejo Federal le puso fecha de inicio al torneo Regional y Barinaga, por obvias razones, no será parte del plantel franjeado que buscará el ascenso.

De esta manera, el regreso de Barinaga a Villa Sarita tendrá que esperar un tiempo.