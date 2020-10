Fouce: “Brindar servicios sigue siendo inviable sin ayuda económica del Estado”

viernes 16 de octubre de 2020 | 14:38hs.

El gobierno de Misiones confirmó que en los próximos días estarían dadas las condiciones para que, en consonancia con el transporte de pasajeros de larga distancia autorizado a nivel nacional, se reactive el servicio para personal esencial adentro de los límites de la provincia, después de un párate de casi siete meses como consecuencia de la pandemia de Coronavirus.

El primer mandatario provincial, Oscar Herrera Ahuad, había anticipado a El Territorio que estaban avanzando en los protocolos que deberán tener en cuenta los pasajeros, las empresas y en las terminales, además de otras cuestiones determinantes para evitar contagios, pero desde el sector empresarial anunciaron que hasta el momento no tienen precisiones sobre cómo será la vuelta y afirmaron que trabajarían a pérdida en las condiciones que se pretende.

El titular de la Cámara Misionera de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros (CAEMTAP), Juan Manuel Fouce, explicó en el programa Acá te lo Contamos (Radioactiva 100.7) que “el decreto de Nación está pero notificaciones provinciales, a las empresas, respecto a cómo se reactivará no tenemos, ni siquiera sobre protocolos en los que se estaría trabajando”.

“La situación se agravó”

Fouce reiteró que “la situación de las empresas se agravó en los últimos meses y brindar servicios sigue siendo inviable sin una ayuda económica del Estado”.

En esa línea puntualizó que “las empresas quieren volver a trabajar pero en qué condiciones es el tema, si se van a subsidiar los servicios que se van a prestar de manera deficitaria porque no se puede subsistir llevando a 6 o 7 pasajeros a Puerto Iguazú, por ejemplo” y preguntó: ¿Los costos de esos servicios quién los va a pagar? Porque si se pone en funcionamiento será solamente para esenciales y no es viable económicamente ni siquiera compensando tarifariamente”.

Sobre esa cuestión argumentó que “el aumento del dólar repercute directamente en todos los insumos del transporte, así que habrá que hacer una recomposición tarifaria teniendo en cuenta la baja ocupación porque en estas condiciones la gente no se quiere trasladar de una localidad a otra”.

“Hay que entender que la gente no se va a trasladar y en la ausencia del transporte de colectivos se generó la utilización de combis que está perjudicando el servicio público porque no está habilitado como tal, no garantiza la seguridad de los pasajeros y otras cuestiones que sin duda habrá que tener en cuenta para arrancar los colectivos”, añadió.

Por último Fouce reconoció que “en estos momentos hay empresas que necesitan dinero para comprar combustible, readecuar sus unidades para que funcionen y respecto a los protocolos, adaptar unidades, empresas, las terminales y otros cambios que tienen un costo importante y lleva su tiempo”, aunque en ese punto admitió que “en condiciones óptimas en dos semanas eso podría saldarse y algunos colectivos comenzarían a trasladar personas hacia las distintas localidades de Misiones”.