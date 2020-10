Repercusiones en las redes por el fallecimiento de Rodolfo Fischer

viernes 16 de octubre de 2020 | 14:03hs.

Hubo grandes repercusiones en las redes, tras conocerse la noticia del fallecimiento del ex futbolista obereño Rodolfo “Lobo” Fischer los usuarios de las redes no tardaron en expresar su tristeza y recordar sus glorias. No es de extrañarse que el fallecimiento de un destacado jugador argentino genera tanto revuelo.

Rodolfo no solo es recordado por lo que fue, sino que su legado aún sigue presente dado que es el tercer máximo goleador de San Lorenzo de Almagro y el último en anotar cuatro goles en un partido con la camiseta de la Selección Argentina.

Tanto los usurarios, como los medios nacionales y las instituciones deportivas, lamentaron la pérdida y eligieron las redes sociales para reconocer la trayectoria del tan apreciado futbolista misionero.