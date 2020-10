Vuelve el fútbol argentino y hoy se sortea la Copa de la Liga Profesional

viernes 16 de octubre de 2020 | 8:54hs.

Luego de la autorización recibida por parte del Gobierno nacional, la Liga Profesional masculina de fútbol realizará hoy en el predio de AFA el sorteo de los grupos de la competencia que se iniciará el próximo 30 de octubre.



Según anunció la AFA en su página web oficial, el sorteo para conocer el fixture se realizará desde las 14 en presencia de los capitanes y el presidente de cada club del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), mientras que los que se encuentren en el Interior lo harán de manera virtual vía Zoom.



Una intención que tomó fuerza en las últimas horas es que ese viernes 30, el primer partido de la nueva Copa involucre al Gimnasia de Diego Maradona -que ese día cumplirá 60 años- visitando a Argentinos Juniors en el estadio que lleva el nombre del crack argentino, en La Paternal.



Si bien no está oficializado, es un hecho que el formato de este torneo tendrá seis zonas de cuatro equipos cada una, para en el calendario hacer una transición hacia el nuevo sistema de juego de enero-diciembre, para aggionarse a los certámenes de Conmebol.



Los primeros dos de cada grupo irán a la fase Campeonato y los siguientes dos a la Competencia. Cada una de esas zonas se subdividirá, además, en dos grupos de seis equipos cada una.



De la zona de Campeonato saldrán dos finalistas que determinarán al campeón del torneo y al clasificado de la Copa Libertadores de 2021.



En tanto, el perdedor de ese cruce jugará ante el vencedor de la final de la zona Competencia por un cupo para la Copa Sudamericana 2022.



En ese sentido, a la espera de la oficialización, los copones (donde los equipos que comparten no podrían cruzarse en la primera rueda) estarían divididos así:



Bombo 1: Boca, River, Racing, Independiente, San Lorenzo y Vélez.



Bombo 2: Estudiantes de La Plata, Gimnasia de La Plata, Rosario Central, Newell s, Colón de Santa Fe y Unión de Santa Fe.



Bombo 3: Godoy Cruz de Mendoza, Patronato de Paraná, Aldosivi de Mar del Plata, Central Córdoba de Santiago del Estero, Talleres de Córdoba y Atlético Tucumán.



Bombo 4: Banfield, Lanús, Argentinos, Defensa y Justicia, Arsenal y Huracán.



Protocolos y prohibiciones en la nueva Copa

El protocolo elaborado entre la LPF y las autoridades gubernamentales de salud dispone que todos los futbolistas y actores partícipes de un partido deban presentar un test PCR negativo dentro de las 36 horas previas al inicio del juego. En caso de haber positivos, los involucrados no podrán participar.



Futbolistas, miembros del cuerpo técnico, personal auxiliar y dirigentes de clubes deberán contestar una encuesta digital de síntomas, que será tomada como declaración jurada y remitida a la AFA y la LPF con la firma del médico y un responsable de cada institución.



Cada partido tendrá un máximo de 300 personas y el estadio será dividido en tres sectores. En la zona 1 (campo de juego, alrededores, túnel, vestuarios y otros espacios de competición) trabajarán de 90 a 120 personas; en la zona 2 (puertas del estadio, tribunas, áreas de prensa y palcos), también de 90 a 120 y la zona 3 (perímetro exterior del estadio) se autorizará de 70 a 80.



El club local tendrá a su cargo todos los espacios de la zona de competición, como también de todo el equipamiento deportivo (pelotas, etc.) y el suministro de productos desinfectantes (dispensers de alcohol, por ejemplo).



El protocolo de la vuelta del fútbol argentino recomienda “minimizar al máximo posible el uso de los vestuarios antes y después del partido”. En el caso de utilización, recomienda “utilización de tapaboca, distanciamiento social, ventilación e higiene”.



Todas las personas que ingresen al estadio se someterán a un chequeo de temperatura corporal a fin de prohibir el acceso de aquellas que presenten un registro superior a los 37,4°C.



En ese caso, se procederá a realizar un segundo registro para descartar factores externos que pudieran haber influido en el primer control y de persistir el valor por encima de indicado se notificará el cuerpo médico presente en el estadio. Los clubes que no garanticen el respeto de las normas sanitarias previstas en el documento podrán recibir una sanción disciplinaria.



Dentro del campo de juego, en situación de partido, el cumplimiento de las medidas estará a cargo de los árbitros.



Los jugadores tendrán prohibido escupir, sonarse la nariz, besar la pelota, compartir botellas para la hidratación e intercambiar camisetas.



El uso de mascarillas será obligatorio para todos (jugadores, cuerpo técnico y auxiliares) los que ocupen un lugar en la zona del banco de suplentes y también para quienes asistan a las conferencias de prensa virtuales que eventualmente se organicen.