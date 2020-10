Misiones sería la primera provincia del país en recibir turismo nacional

viernes 16 de octubre de 2020 | 5:00hs.

Misiones, a través de sus distintas áreas, trabajó de manera intensa para poner ayer a punto la próxima reanudación del servicio de pasajeros de larga distancia -junto a la de media distancia en la provincia-, que fue autorizado oficialmente mediante el Boletín Oficial por la Nación como lo hizo también para los servicios de transporte aéreo de cabotaje comercial y aviación general.



Allí se detallan las exigencias a ser implementadas para los usuarios, como el certificado único habilitante para circulación por emergencia Covid-19. En principio, sólo podrían viajar aquellos que deban realizar las actividades y servicios esenciales, así como las personas que deban asistir a la realización de tratamientos médicos y sus acompañantes (ver Página 4).



En el medio, como adelantó El Territorio, Misiones solicitó a la administración nacional autorización para los vuelos turísticos. Pero además, se conoció en la víspera que Nación estudia autorizar para que Misiones se convierta en la primera provincia del país en contar con el regreso del turismo nacional.



Ayer además, diversos sectores estuvieron expectantes sobre la resolución que emanara de la administración provincial, desde donde indicaron que estaban trabajando en el protocolo que implementará Misiones en especial para quienes lleguen desde otros puntos del país, tanto vía aérea o terrestre.



Los detalles de cómo se aplicará la autorización para trasladarse dentro de la provincia, como para quienes lleguen a Misiones, se dará hoy por parte de los responsables de elaborar el protocolo correspondiente.



Iguazú como experiencia nacional

De esta manera, Puerto Iguazú podría ser la primera ciudad argentina donde se pruebe el regreso del turismo nacional. Esto si avanzan los acuerdos entre el gobierno nacional, la provincia y el municipio para autorizar que la Ciudad de las Cataratas sea el lugar elegido para una prueba piloto que buscará ver si se puede hacer un turismo responsable en un país aún azotado por el coronavirus.



Si bien aún no hay una fecha confirmada de cuándo se podría realizar esta especie de experimento argentino sobre cómo retomar la actividad turística en el contexto de pandemia de coronavirus, según pudo averiguar ayer El Territorio con fuentes oficiales del gobierno nacional y provincial, la idea es realizar esta prueba entre finales de octubre y principios de noviembre.



El Ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni dijo ayer que “hay gobernadores que nos están pidiendo que tomemos excepciones de carácter turística y que podamos habilitar vuelos de carácter turístico y eso probablemente lo vayamos habilitando durante las próximas semanas”.



En ese sentido, Meoni dijo que “este fin de semana se realizará una prueba en Río Negro” y adelantó que “el gobernador de Misiones propuso que Iguazú se tome como una prueba piloto de turismo nacional”.



La información fue confirmada por el gobierno misionero desde donde se explicó que el pedido ya fue elevado al gobierno nacional y que la prueba piloto con turistas de otras provincias se realizará en Puerto Iguazú cuando estén dadas todas las garantías sanitarias, legales y sociales.



La prueba piloto de Río Negro a la que se refirió Meoni y que comienza hoy en realidad no es nacional porque habilita el ingreso a la ciudad de Bariloche de un cupo máximo de 500 turistas, pero todos residentes de la provincia de Río Negro. En cambio, la prueba piloto para Iguazú contempla el ingreso a esa ciudad de argentinos que no vivan en Misiones.



Cabe recordar que la Ciudad de las Cataratas desde julio comenzó a abrir sus puertas al Parque Nacional Iguazú, primero para los habitantes locales y luego para el resto de los misioneros.



Ahora parece que se intentará lo mismo para el resto de los argentinos, siempre y cuando, las autoridades se pongan de acuerdo sobre los protocolos a cumplir para esta prueba experimental.



En el caso de Puerto Iguazú aún no hay mayores detalles de cuáles serán los requisitos que pondrá el municipio y la provincia para los potenciales turistas. Esa información formará parte del protocolo sanitario que será el manual que deberán cumplir los protagonistas de esta novedosa prueba de reactivación del turismo.



Lo que advirtieron desde el Ministerio de Turismo de la Nación es que esta nueva normalidad turística no tendrá nada que ver con la forma que conocíamos antes de la pandemia, porque tendrá una ruta predeterminada y nada quedará librado al azar o a la decisión de los visitantes.