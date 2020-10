Khea habló en medio de los rumores con tini

viernes 16 de octubre de 2020 | 5:00hs.

Las sospechas sobre una posible relación entre Khea y Tini Stoessel surgieron luego de la grabación de “Ella dice”, la colaboración que los jóvenes hicieron en julio. El trapero participó de un entretenido “ping pong” de preguntas y respuestas con Ibai, un popular streamer español.



Es que, con más de 43 millones de reproducciones en YouTube, el primer feat de Khea con Tini se convirtió en uno de los éxitos del año. La química entre ellos encendió las alarmas sobre una relación amorosa, aunque los protagonistas prefirieron no hacer comentarios al respecto.



Pero en diálogo con Ibai, aseguró que no está enamorado, aunque no confirmó si esta soltero y cuando el youtuber le preguntó si extrañaba a alguien, él contestó que sí, sin dar nombres.