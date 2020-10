Turismo Pista: buena prueba de Urrutia en Buenos Aires

jueves 15 de octubre de 2020 | 20:13hs.

El misionero Juan Pablo Urrutia realizó ayer en el circuito N° 8 del Autódromo de Buenos Aires una intensa prueba sobre el Toyota Etios de la Clase 3 del Turismo Pista, con miras al retorno de la categoría que será en el mismo escenario, mañana.

El obereño trabajó junto al Cano Racing y si bien no su pudieron registrar buenos tiempos, Urrutia aprovechó el día para conocer los secreto del trazado N° 8, escenario de la tercera y cuarta fecha del calendario.

“Hicimos varias tandas, si bien no pudimos repetir los tiempos de enero, el auto se comportó bien, con buen ritmo, pero se notó un poco el parate. Lo bueno es que no tuvimos ningún percance. El viernes buscaré tirar con alguien para tener otras referencias. Fue un día positivo porque giramos mucho que es lo que nos falta y pude conocer bien el circuito, trataremos de afinar el trabajo para el fin de semana”, comentó Urrutia desde Buenos Aires.

La próxima actividad será mañana con las pruebas comunitarias, programadas por la categoría. La actividad del Turismo Pista seguirá el sábado con una tanda de entrenamientos, la clasificación y la primera final, que será válida por la tercera fecha.

El domingo se correrá la segunda final, correspondiente a la cuarta fecha del certamen. Toda la actividad de la Clase 3 se podrá seguir por la pantalla de TyC Sports.