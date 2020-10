Inquilinos reclaman por aumentos ilegales

miércoles 14 de octubre de 2020 | 5:00hs.

La Asociación de Inquilinos de Misiones planteó quejas frente a los incumplimientos de los propietarios de bienes de rentas a las nuevas reglas que estableció el DNU sobre modalidades de pagos, congelamiento de los precios de alquileres y prohibición de desalojos que, por decreto, el gobierno nacional extendió hasta el 31 de enero de 2021, en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19.



Adrián Torres, presidente de la Asociación de Inquilinos, expuso que “hay un sector de los propietarios de bienes de rentas que respetan la normativa y otros especulan con la falta de información de los inquilinos o la buena voluntad que siempre han tenido a la hora del pago”.



En diálogo con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7, Torres expuso que muchos propietarios de bienes de renta “se están aprovechando, aumentando alquileres, tratando de renovar contratos, están haciendo todo lo que está prohibido por el DNU. Muchos inquilinos están siendo víctimas de esa presión”.



Advirtió que inclusive se extiende la modalidad de hacer comodatos en lugar de alquileres, para eludir la legislación vigente. “El comodato es un acuerdo entre partes. No está dentro del régimen de la Ley de Alquileres. No se puede alquilar una propiedad sin respetar la ley”, enfatizó el vocero de los inquilinos.



En ese sentido, amplió: “Independientemente que le hagan firmar un comodato con una fecha de desalojo o ciertas características específicas que no son lo que prevé la ley, mientras los inquilinos reciban un recibo de pago mensual del alquiler, con eso pueden obligarlo a ajustarlo a derecho al propietario de bien de renta”.



“A los inquilinos les decimos que no se mortifique, que no paguen aumentos, salvo caso que el inquilino esté conforme con el lugar donde vive y pueda afrontar el costo”, agregó.



“Entendemos la situación de los propietarios que invierten, que hoy queda muy desproporcionado lo que están ganando, pero lamentablemente también tendrán que pedir subsidios o alguna alternativa”, dijo.



Para asesoramiento, los inquilinos pueden comunicarse telefónicamente con la asociación al 3764- 885712.