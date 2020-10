Maradona le respondió a Macri

miércoles 14 de octubre de 2020 | 5:00hs.

La entrevista que dio Mauricio Macri en la noche de lunes dio que hablar y desde varios sectores salieron a responderle. El último en hacerlo fue Diego Armando Maradona, quien le dedicó una publicación en Instagram para desmentir una frase del ex presidente.



“Yo le pido al pueblo argentino que apoye a este gobierno. Que lo haga desde sus casas, desde las redes. Porque este gobierno no es de Alberto y Cristina. Es de TODOS. Ya no es más el país de Ricachón y sus amigos”, comenzó.



Y agregó: “Y a vos, Mauricio, te digo que a mí no me echaste de ningún lado. Fui yo el que dejó el fútbol, para proteger la salud de mis viejos. Esa fue una decisión mía, y no le hice mal a nadie. Pero por más bombas de humo que tires, vos sabés que TUS DECISIONES le cagaron la vida a dos generaciones de argentinos. Hacete cargo, querido. Ya lo dijo tu padre...”.



Mauricio Macri había dicho en diálogo con TN que cuando llegó a Boca tuvo que hacer “un puente con racionalidad” y “hacer algo durísimo, que fue sacar a Diego Maradona de Boca”.



“A partir de ahí se construyó. El peronismo está en el mismo desafío, separarse (de Cristina) para construir”, remató el dirigente de Juntos por el Cambio.